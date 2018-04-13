Глава Троицкого района подала в отставку

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Челябинской области

По официальным данным, чиновница написала заявление об уходе по личным причинам. У главы Южного Урала претензий к ней нет. Отставку Людмилы Шаталовой теперь должны утвердить на депутатской сессии. Ближайшая — пройдёт уже завтра, 14 апреля.

Отметим, по данным «Ura.ru», Троицкий район недавно инспектировала Контрольно-счётная палата региона. Кроме того, в 2016 году стражи правопорядка заподозрили Людмилу Шаталову в коррупции.