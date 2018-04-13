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Глава Троицкого района подала в отставку
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Глава Троицкого района подала в отставку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
По официальным данным, чиновница написала заявление об уходе по личным причинам. У главы Южного Урала претензий к ней нет. Отставку Людмилы Шаталовой теперь должны утвердить на депутатской сессии. Ближайшая — пройдёт уже завтра, 14 апреля.
Отметим, по данным «Ura.ru», Троицкий район недавно инспектировала Контрольно-счётная палата региона. Кроме того, в 2016 году стражи правопорядка заподозрили Людмилу Шаталову в коррупции.
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