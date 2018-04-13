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Зампредседателя КСП Нижнего Новгорода покидает свой пост
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Зампредседателя КСП Нижнего Новгорода покидает свой пост 

В городе N 43 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Валентина Шабалина может покинуть свой пост. Вопрос об освобождении ее от должности будет рассмотрен 18 апреля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода.
Данный вопрос включен в повестку заседания постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Докладчиком по нему выступит председатель контрольно-счетной палаты города Ирина Семашко. О причинах освобождения от должности Шабалиной пока не сообщается.
Напомним, Валентина Никулина покидает пост председателя КУГИ и ЗР администрации Нижнего Новгорода.
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