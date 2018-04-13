Мэрия Екатеринбурга назвала места новых остановок

В уральской столице в этом году установят 12 новых остановочных комплексов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Оборудуют остановки автобусов на улицах Кировоградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны); Кировоградская — Народного фронта (в обе стороны); Кировоградская — Республиканская (конечная остановка); Шефская — Совхозная (по четной стороне); Высоцкого — 40 лет Комсомола (по четной стороне); Белореченская — Шаумяна (по четной стороне); Заводская — Татищева; Новомосковский тракт — Лоцмановых (в сторону центра города); Ясная — Шаумяна (по четной стороне).

Также будет перенесена автобусно-троллейбусная остановка «Дом Кино» на участок Малышева — Луначарского.

На десяти трамвайных, семи автобусных и четырех автобусно-троллейбусных остановках в центре города будут смонтированы цифровые информационные табло для пассажиров, показывающие сведения о погоде и интервалах движения транспорта.

В следующем году специалисты планируют оборудовать четыре новые остановки в поселке Шабровском, по две остановки на улицах Славянской и Мира, а также по одной на пересечении Новосибирской второй и Эскадронной и в районе Высоцкого, 50.