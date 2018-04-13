Спасатели Кыргызстана готовятся к половодью

Они укрепляют берега реки Чу. К середине мая она выходит из берегов. Можно ли укротить горный поток, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Это сейчас горная река Чу мирная и прозрачная. Но уже через месяц мощным потоком будет вырывать деревья с корнями и легко нести с собой тонны камней и глины.

«Проектировщики изучили все детали и уже построили первую стену — это отводные дамбы. Они высотой в четыре метра. Вторая защита — это шпоры, которые возвращают реку в русло и помогают сбавить ее скорость, забирают у нее силу», — рассказал главный инженер МЧС Кыргызстана Акылбек Чомоев.

Берега Чу спасатели укрепляют каждый год, чтобы не размыло плодородные земли. Участки вдоль побережья укладывают камнями, чтобы защитить небольшой поселок «Строитель».

«Четыре года назад уровень воды дошел вот сюда. Это было ночью, мы очень испугались. Был холод, январь. Выбегаем в огород, а там везде реки воды, уже все заледенело. Мы побежали к соседям, и у них такая же история», — поделился местный житель.

Рядом с домом Адамкуловых спасатели построили дамбу. Правда, говорит глава семьи, терять нечего: в огороде кроме камыша ничего не растет. Плодовые деревья на болотистой почве приживаются плохо.

«Но я все равно упорно сажаю. Яблоньки вроде принялись, черешня пока болеет. Ну, надо же приручить землю, и это хоть немного, да доход в семью. Уехать отсюда не можем, некуда, да и продать дом не получается. Здесь, через дом, жилье продается. Но покупателей нет, — рассказал житель села Строитель Исхак Адамкулов.

Дамбы спасатели строят и для защиты магистрали Бишкек-Иссык-Куль. Она соединяет столицу и несколько областей Кыргызстана, по ней ездят туристы, большегрузы возят товары из Китая

«Если размоет ночью, это будет кошмар. Здесь вдоль дороги селений много», — поделился водитель Нурбек Жамакеев.

Чтобы удержать бурлящую весной реку Чу в своем русле, только на укрепление одного участка из бюджета выделяется 300 тысяч долларов. Спасатели обещают: все работы по строительству дамб завершат в срок. Специалисты выявили около двухсот опасных участков, где в этом году возможны разливы.

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