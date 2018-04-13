Ещё
Спасатели Кыргызстана готовятся к половодью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели Кыргызстана готовятся к половодью 

Мир24 55 минут назад
Они укрепляют берега реки Чу. К середине мая она выходит из берегов. Можно ли укротить горный поток, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.
Это сейчас горная река Чу мирная и прозрачная. Но уже через месяц мощным потоком будет вырывать деревья с корнями и легко нести с собой тонны камней и глины.
«Проектировщики изучили все детали и уже построили первую стену — это отводные дамбы. Они высотой в четыре метра. Вторая защита — это шпоры, которые возвращают реку в русло и помогают сбавить ее скорость, забирают у нее силу», — рассказал главный инженер МЧС Кыргызстана Акылбек Чомоев.
Берега Чу спасатели укрепляют каждый год, чтобы не размыло плодородные земли. Участки вдоль побережья укладывают камнями, чтобы защитить небольшой поселок «Строитель».
«Четыре года назад уровень воды дошел вот сюда. Это было ночью, мы очень испугались. Был холод, январь. Выбегаем в огород, а там везде реки воды, уже все заледенело. Мы побежали к соседям, и у них такая же история», — поделился местный житель.
Рядом с домом Адамкуловых спасатели построили дамбу. Правда, говорит глава семьи, терять нечего: в огороде кроме камыша ничего не растет. Плодовые деревья на болотистой почве приживаются плохо.
«Но я все равно упорно сажаю. Яблоньки вроде принялись, черешня пока болеет. Ну, надо же приручить землю, и это хоть немного, да доход в семью. Уехать отсюда не можем, некуда, да и продать дом не получается. Здесь, через дом, жилье продается. Но покупателей нет, — рассказал житель села Строитель Исхак Адамкулов.
Дамбы спасатели строят и для защиты магистрали Бишкек-Иссык-Куль. Она соединяет столицу и несколько областей Кыргызстана, по ней ездят туристы, большегрузы возят товары из Китая.
«Если размоет ночью, это будет кошмар. Здесь вдоль дороги селений много», — поделился водитель Нурбек Жамакеев.
Чтобы удержать бурлящую весной реку Чу в своем русле, только на укрепление одного участка из бюджета выделяется 300 тысяч долларов. Спасатели обещают: все работы по строительству дамб завершат в срок. Специалисты выявили около двухсот опасных участков, где в этом году возможны разливы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Группа «Ленинград» выпустила новый альбом Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ Бердымухамедов поменял трех вице-премьеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски324
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля119
Пескова спросили о будущем Лаврова37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение