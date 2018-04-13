Деньги не брал и вас не знаю! В чём обвиняют хозяина скандального центра

Мы уже писали о злополучном торгово-сервисном центре, построенном в полосе отвода железной дороги по адресу ул. 2-я Шоссейная, 1435 км (в районе вокзала Пермь-2). Сейчас в краевом Арбитражном суде рассматривается резонансное дело: администрация Дзержинского района Перми требует признать это здание, принадлежащее сейчас Сергею Гришкину, самовольной постройкой и снести.

Основанием для иска стал результат проверки: оказалось, что городской департамент градостроительства и архитектуры никакого разрешения на строительство этого двухэтажного торгово-сервисного центра по Шоссейной не выдавал. И при регистрации здания использовали поддельные документы: липовые разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию.

Но, похоже, что у этого здания есть и другая нелицеприятная «кредитная» история. По крайней мере, такой вывод напрашивается при изучении уголовного дела, по которому нынешний собственник Сергей Гришкин проходит обвиняемым в уголовном деле сразу по двум эпизодам по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас оно рассматривается в Дзержинском районном суде Перми.

Эпизод 1. Забыл про 200 тысяч рублей, взятых у пенсионерки?

Потерпевшей по первому эпизоду проходит 70-летняя жительница Перми Тамара Скосырская. По данным следствия, в ноябре 2013 года Сергей Гришкин заключил с ней предварительный договор купли-продажи, по которому он должен был передать в собственность пожилой женщине 1/4 долю в праве собственности на то самое двухэтажное здание по улице Шоссейная. Разумеется, передать не просто так, а за деньги — речь шла о 200 тысячах рублей.

Основной договор стороны заключили 28 августа 2014 года, встретившись в офисе, который находится всё в том же торгово-сервисном центре на Шоссейной. В присутствии своего сына Олега, а также юриста Руслана Свеженцева, Тамара Скосырская передала Сергей Гришкину 200 тысяч рублей. По договору, помимо передачи 1/4 доли здания Гришкин должен был зарегистрировать переход права собственности на 1/4 долю в Управлении Росреестра по Пермскому краю . Однако по данным следствия этого не сделал.

Как рассказала следователям сама Татьяна Скосырская, в день подписания договора Гришкин пообещал, что готов уже на следующий день подписать регистрационные документы в регистрационной палате Пермского края и предоставить разрешение на продажу ¼ доли. Но 29 августа 2014 года он вдруг перестал отвечать на звонки её сына. По словам потерпевшей следователям, в последующие дни она и сын неоднократно звонили Гришкину, но тот совсем перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось, что в том же 2014 году 30 сентября Сергей Гришкин продал Юлии Жуковской 1/4 доли за миллион рублей, то есть собственником доли стало третье лицо.

В итоге пожилая женщина, посчитав, что стала жертвой мошенничества со стороны Гришкина, была вынуждена обратиться в Дзержинский районный суд с требованием о регистрации документов купли–продажи в регистрационной палате.

Как следует из материалов следствия, Сергей Гришкин во время дачи показаний заявил, что вообще не знает Тамару Скосырскую и никогда с ней не встречался. Следовательно, никакие договоры — ни предварительный в ноябре 2013 года, ни основной летом 2014 года — не подписывал. Более того, в глаза их не видел. И никакие деньги, разумеется, от Скосырской не получал.

Но в материалах дела есть любопытная деталь. Когда Скосырская пошла в суд в гражданском порядке, то, по совету своего юриста Алексея Пономарёва , Сергей Гришкин в 2015 году инициировал встречный иск: здание на Шоссейной является совместной нажитым с женой имуществом, и супруга не давала ему разрешения на его отчуждение и, следовательно, на заключение договора со Скосырской. Благодаря этому Гришкин выиграл гражданское дело против Тамары Скосырской. Но, получается, подтвердил сам факт сделки, от которого позже стал открещиваться во время следствия уже по данному уголовному делу.

По мнению следователей и прокуратуры, в случае с Тамарой Скосырской Сергей Гришкин своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод 2. Шесть миллионов рублей на развитие бизнеса тоже не брал?

Как мы уже отметили, по данным следствия, Гришкин заключал договор и получал деньги от Скосырской в присутствии юриста Руслана Свеженцева. У него в офисе здания на Шоссейной, 1435 в то время находилась юридическая фирма. Кстати, Руслан Свеженцев проходит потерпевшим по второму факту мошенничества, в котором обвиняется Сергей Гришкин. История похожа на ситуацию с Тамарой Скосырской, только сумма тут фигурируют куда серьёзнее. Собственно, во втором эпизоде мошенничества, которое инкриминируется Гришкину, и состав преступления более серьёзный — хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 129 УК РФ).

По данным следствия и обвинения, в августе 2013 Сергей Гришкин попросил у Руслана Свеженцева шесть миллионов рублей в долг на развитие бизнеса, пообещав вернуть эти деньги через год. По словам Свеженцева, у него тогда как раз была эта сумма, полученная от продажи квартиры.

В качестве залога Гришкин предложил ему всё тот же центр на Шоссейной, 1435. Свеженцев согласился. По его словам, Гришкин попросил составить расписку о том, что он взял деньги под залог здания.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 августа 2013 года они встретились в офисе на Шоссейной. Свеженцев передал Гришкину шесть миллионов рублей после того, как тот подписал подготовленную Свеженцевым расписку. По её условиям, Гришкин должен был вернуть долг не позже 31 декабря 2014 года.

Летом 2015 года Свеженцев с удивлением узнал, что без его ведома 1/4 долю здания, который находится в залоге, Гришкин продал Юлие Жуковской.

По словам Руслана Свеженцева, деньги, взятые у него в долг, Гришкин до сих пор не вернул. Как и в случае со Скосырской, Гришкин, давая показания, пошёл в отказ: Свеженцева не знает, никакой расписки не подписывал и денег от него не получал. Отметим, что во время следствия была проведена технико-криминалистическая экспертиза, которая установила подлинность расписки: под ней свою фамилию и подпись поставил Сергей Гришкин.

«В результате преступных действий Сергея Гришкина были похищены путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме шести миллионов рублей, принадлежащие Руслану Свеженцеву. Тем самым последнему был причинен ущерб в особо крупном размере. Похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме шести миллионов рублей, принадлежащие Свеженцеву, Гришкин распорядился по своему усмотрению, обязательства по возврату денежных средств Свеженцеву не исполнил», — говорится в обвинительном заключении, утверждённом прокуратурой

16 апреля в Дзержинском районном суде под председательством судьи Вяткиной С. А. состоятся прения сторон по этому делу. «АиФ-Прикамье» продолжит следить за развитием событий.