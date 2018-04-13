Капитан, которого так не хватает «Барселоне», празднует юбилей

Легендарный защитник Карлес Пуйоль празднует юбилей — капитану «Львиное сердце» исполняется 40 лет.

"Барселона", которой так не хватает именно такого игрока, поздравила своего капитана.

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

13 Апр 2018 в 3:12 PDT Отметим, что ранее ходили слухи о том, что Пуйоль станет спортивным директором клуба, если к власти в «Барселоне» вернется Жоан Лапорта.