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Капитан, которого так не хватает «Барселоне», празднует юбилей
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Капитан, которого так не хватает «Барселоне», празднует юбилей 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Легендарный защитник Карлес Пуйоль празднует юбилей — капитану «Львиное сердце» исполняется 40 лет.
"Барселона", которой так не хватает именно такого игрока, поздравила своего капитана.
Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)
13 Апр 2018 в 3:12 PDT  Отметим, что ранее ходили слухи о том, что Пуйоль станет спортивным директором клуба, если к власти в «Барселоне» вернется Жоан Лапорта.
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