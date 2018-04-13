Ещё
Эксперт: России невыгодно приостанавливать продажу ракетных двигателей США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: России невыгодно приостанавливать продажу ракетных двигателей США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков считает, что России невыгодно приостанавливать сотрудничество с США по ракетным двигателям.
Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики, и предполагающий приостановку сотрудничества РФ с США по атому, авиастроению и ракетным двигателям, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Планируется обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций и рассмотреть на внеочередном заседании Совета Думы 16 апреля.
"В том случае, если этот законопроект будет принят, российская космическая отрасль пострадает больше, чем американская. Это означает, что мы лишимся поступления валютных средств, которые пока получали от продажи ракетных двигателей для американских ракет Atlas-5 и Antares, а это большие экономические убытки. Для США же последствия, напротив, будут не такие уж и серьезные: наши двигатели поставляются в США заранее и с запасом, и еще года два-три на них американцы полетают. А далее они перейдут на использование создаваемых сейчас двигателей собственного производства. Так что негативные последствия от этого шага будут более ощутимы для нас, чем для них", — заявил академик РИА Новости.
По его словам, принятие российского законопроекта, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, сыграет на руку американским двигателестроительным компаниям.
"Это поможет им получить крупные субсидии на скорейшую достройку собственных двигателей от американского правительства. В ситуации, когда политические и экономические составляющие совпадают, полагаю, законодатели пойдут на выделение дополнительных средств на интенсификацию и скорейшее завершение работ", — заключил Железняков.
РИА Новости: последние новости
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли, упав в колодец канализации Потанин рассказал о борьбе с "Русалом" за акции "Норникеля" В Госдуме рассказали о потерях для экономики США от контрсанкций России
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски728
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова167
Умер юморист Андрей Жмакин44
Рыбке настал конец166
Россия может лишить США РД-180198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение