Эксперт: России невыгодно приостанавливать продажу ракетных двигателей США

Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики, и предполагающий приостановку сотрудничества РФ с США по атому, авиастроению и ракетным двигателям, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Планируется обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций и рассмотреть на внеочередном заседании Совета Думы 16 апреля.

"В том случае, если этот законопроект будет принят, российская космическая отрасль пострадает больше, чем американская. Это означает, что мы лишимся поступления валютных средств, которые пока получали от продажи ракетных двигателей для американских ракет Atlas-5 и Antares, а это большие экономические убытки. Для США же последствия, напротив, будут не такие уж и серьезные: наши двигатели поставляются в США заранее и с запасом, и еще года два-три на них американцы полетают. А далее они перейдут на использование создаваемых сейчас двигателей собственного производства. Так что негативные последствия от этого шага будут более ощутимы для нас, чем для них", — заявил академик РИА Новости.

По его словам, принятие российского законопроекта, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, сыграет на руку американским двигателестроительным компаниям.

"Это поможет им получить крупные субсидии на скорейшую достройку собственных двигателей от американского правительства. В ситуации, когда политические и экономические составляющие совпадают, полагаю, законодатели пойдут на выделение дополнительных средств на интенсификацию и скорейшее завершение работ", — заключил Железняков.