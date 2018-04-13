РПЦ разрешили построить храм в сквере у площади Кирова

Власти Новосибирска разрешили новосибирскому Приходу храма в честь Успения Пресвятой Богородицы использовать часть сквера у площади Кирова для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов» — постановление появилось в документах мэрии вечером 12 апреля.

Речь идёт об участке 1,24 тысячи кв. м напротив дома на улице Петухова, 16 — он расположен в центре Аллеи в ознаменование 110-й годовщины Новосибирска и захватывает часть пешеходной дорожки. По данным публичной кадастровой карты, участок был сформирован в июле прошлого года с разрешённым использованием для мемориалов и культовых объектов, а территория вокруг него предназначена для сквера.

Новосибирская епархия РПЦ также получила разрешение использовать для строительства храма территорию возле здания Новосибирского дома ветеранов на улице Жуковского , 98 — здесь церкви выделили два участка общей площадью более 3,7 тысячи кв. м. Публичные слушания по ним прошли в марте.

Как сообщали в мэрии Новосибирска, участки предоставлены епархии в бессрочное пользование, на момент объявления публичных слушаний обращений о подготовке градостроительного плана властям не поступало.

Корреспондент НГС направила запрос в Новосибирскую епархию РПЦ с просьбой прокомментировать планы на строительство храмов. В приёмной организации сообщили, что митрополита Новосибирского и Бердского Тихона сегодня нет на месте, и не смогли сориентировать по срокам ответа.