Трутнев предложил включать в госпрограмму развития ДФО лишь обеспеченные финансами проекты

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. В госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона следует включать только обеспеченные финансированием частные инвестиционные проекты. Такое мнение высказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

На заседании обсуждалось включение в эту государственную программу 24 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций более 153 млрд рублей. Трутнев пояснил, что эти проекты не предполагают госфинансирования, но их включение в госпрограмму позволит бизнесу получить качественную административную поддержку.

В ходе совещания замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков отметил, что некоторые проекты — из предварительно согласованного перечня, но в настоящее время они не реализуются из-за отсутствия финансирования. Трутнев отметил, что поддерживать инвестиционные проекты в регионе необходимо, но выступил против включения в госпрограмму не обеспеченных финансированием проектов.

"Может быть, повнимательнее смотреть? Мы хоть деньги бюджетные и не тратим, но сама по себе история, когда мы проект включаем, а денег под него нет, выглядит странно", — указал вице-премьер. По его словам, при рассмотрении проектов для включения в госпрограмму необходимо получать документарное подтверждение того, что деньги для него есть.

Крутиков отметил, что в перечень отбирались проекты, обеспеченные собственным финансированием на 20%, остальные деньги — инвесторы и банковские займы. Трутнев выразил сомнение, что банки будут готовы финансировать проекты с таким соотношением собственных и привлеченных средств. «Я предлагаю повысить критерий обеспеченности проектов собственными средствами. С 20% люди кредиты в банке скорее не получат, чем получат», — добавил полпред.

По итогам обсуждения участники заседания предварительно одобрили перечень проектов, однако Трутнев предложил изучить его еще раз, чтобы не включать в госпрограмму необеспеченные проекты. «Давайте мы это решение примем, но поручим Минвостокразвития дополнительно изучить вопрос обеспечения финансирования проектов, и если вы в проектах не сильно уверены, давайте лучше чуть подождем, уверенности добьемся, а не будем просто раздувать госпрограмму проектами, которые могут сбыться, а могут не сбыться», — резюмировал Трутнев.