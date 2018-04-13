В Петербурге ушло под воду Серафимовское кладбище

Санкт-Петербурге затопило военно-мемориальное Серафимовское кладбище, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам петербуржцев, вода уже несколько дней топит красивый склеп семейства Синицыных и другие исторические захоронения. Захоронениям артистов Александра Демьяненко Михаила Светина повезло больше.

«Там беда с водоотведением и многие могилы просто затопило от снега… наверное, не должно быть такого паводка на кладбище, тем более военно-мемориальном», — считают очевидцы паводка.

По непроверенным данным, администрация кладбища в курсе паводка и работает над осушением погоста. Ориентировочно к концу выходных, проблема будет решена.