Движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть осенью 2018 года

"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — сказал он.

Министр уточнил, что минимальное время в пути на автомобиле по Крымскому мосту составит около 14 минут.

Отвечая на вопрос, сколько составит время в пути по Крымскому мосту на легковом автомобиле, он сказал: «Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км. Поэтому легко посчитать: если 60 км ехать, это будет 19 минут, а 90 км/ч будет в 1,5 раза быстрее, значит это будет примерно 14 минут».

Ранее сообщалось, что в связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Уточнялось, что открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, а исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Как сообщал Минтранс, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.