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Во Владивостоке инвалидов бесплатно обучат вождению
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Во Владивостоке инвалидов бесплатно обучат вождению 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Во Владивостоке открылись курсы по обучению граждан с ограниченными возможностями здоровья езде на автомобиле. Организатором программы выступила Федерация паралимпийского спорта, передаёт ОТР.
Общественники выиграли грант президента на проведение спецкурсов — до конца года получить необходимые для езды навыки смогут 15 инвалидов. Программа стала уникальным опытом для Владивостока: раньше местные жители с ограниченными возможностями не могли получить права, поскольку автошкол для них в городе нет.
Как рассказала куратор проекта Елена Грехова, сейчас специалисты приобрели учебный автомобиль, который был переоборудован для специального обучения.
В автошколе отмечают, что курс программы почти ничем не отличается от обычного — однако главная задача инструкторов состоит в правильном психологическом настрое начинающих водителей.
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