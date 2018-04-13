Во Владивостоке инвалидов бесплатно обучат вождению

Во Владивостоке открылись курсы по обучению граждан с ограниченными возможностями здоровья езде на автомобиле. Организатором программы выступила Федерация паралимпийского спорта, передаёт ОТР.

Общественники выиграли грант президента на проведение спецкурсов — до конца года получить необходимые для езды навыки смогут 15 инвалидов. Программа стала уникальным опытом для Владивостока: раньше местные жители с ограниченными возможностями не могли получить права, поскольку автошкол для них в городе нет.

Как рассказала куратор проекта Елена Грехова , сейчас специалисты приобрели учебный автомобиль, который был переоборудован для специального обучения.

В автошколе отмечают, что курс программы почти ничем не отличается от обычного — однако главная задача инструкторов состоит в правильном психологическом настрое начинающих водителей.