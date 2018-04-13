Андрей Разин даст старт весенним полевым работам 14 апреля

Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин 14 апреля посетит с рабочим визитом Серебряные Пруды и даст старт весенним полевым работам.

Мы подошли к весенне-полевым

работам. Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки. Рассчитываем за две-три недели основной сев провести. Важнейшей задачей является сохранение объема посевных площадей. В целом посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей

— Андрей Разин.

Министерство, по словам Андрея Разина, провело всю подготовительную работу по заключению соглашений с аграриями Подмосковья на предоставление субсидий, которые помогли подготовиться к весенним полевым работам.

Всего на оказание несвязной поддержки выделено более 270 миллионов рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 125 миллионов рублей. Эта поддержка, позволила закупить элитные и недостающие семена, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, запастись

горюче-смазочными

материалами

— Андрей Разин.