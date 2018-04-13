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Андрей Разин даст старт весенним полевым работам 14 апреля
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Андрей Разин даст старт весенним полевым работам 14 апреля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин 14 апреля посетит с рабочим визитом Серебряные Пруды и даст старт весенним полевым работам.
Мы подошли к  весенне-полевым
работам. Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки. Рассчитываем за  две-три  недели основной сев провести. Важнейшей задачей является сохранение объема посевных площадей. В целом посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей
— Андрей Разин.
Министерство, по словам Андрея Разина, провело всю подготовительную работу по заключению соглашений с аграриями Подмосковья на предоставление субсидий, которые помогли подготовиться к весенним полевым работам.
Всего на оказание несвязной поддержки выделено более 270 миллионов рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 125 миллионов рублей. Эта поддержка, позволила закупить элитные и недостающие семена, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, запастись
горюче-смазочными
материалами
— Андрей Разин.
Глава Минсельхозпрода региона подчеркнул, что первыми по традиции сеять начинают хозяйства южных районов Московской области — Серебряные Пруды, Луховицы, Домодедово, Зарайский и Ступинский районы. Северные районы вступают в посевную несколько позже.
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