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Дамоклов меч нависает над рублем и российскими активами, — Евгений Кошелев, аналитик Росбанка
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Дамоклов меч нависает над рублем и российскими активами, — Евгений Кошелев, аналитик Росбанка 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
В этом месяце резко возросли риски конфронтации. Есть по крайней мере четыре международных конфликта, в которые одновременно втянута Россия: Украина/Крым, Сирия, недавний химический инцидент в Великобритании и предполагаемое участие России в президентских выборах в США в 2016 году.
С 2015 года геополитика в значительной степени не оказывала существенного влияния на российскую экономику, так как расширение санкционных списков в основном касалось государственных чиновников и субъектов, связанных с военной промышленностью. На этот раз, однако, дела резко ухудшились, так как 6 апреля ряд крупнейших в России бизнесменов и публичных компаний были добавлены в санкционный список. Кроме того, более жесткие формулировки в отношении сирийского противостояния, как со стороны США, так и России, усугубили риски дальнейшего финансового кризиса.
Давление на рубль и российские ставки резко выросло на этой неделе. Рубль был крайне волатилен последние три дня, вырастая до 65 за доллар (+12% на неделе), отойдя от каких-либо ранее существовавших равновесных диапазонов. Аналогичным образом повели себя суверенные облигации, деноминированные в долларах, показав рост +40-50 б.п. доходности, а доходности ОФЗ подскочили на +50-80 б.п.
Зарождающееся экономическое восстановление России может резко замедлиться. Высокая волатильность рубля может сохранится.
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