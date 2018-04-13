Дамоклов меч нависает над рублем и российскими активами, — Евгений Кошелев, аналитик Росбанка

Украина/Крым, В этом месяце резко возросли риски конфронтации. Есть по крайней мере четыре международных конфликта, в которые одновременно втянута Россия Сирия , недавний химический инцидент в Великобритании и предполагаемое участие России в президентских выборах в США в 2016 году.

С 2015 года геополитика в значительной степени не оказывала существенного влияния на российскую экономику, так как расширение санкционных списков в основном касалось государственных чиновников и субъектов, связанных с военной промышленностью. На этот раз, однако, дела резко ухудшились, так как 6 апреля ряд крупнейших в России бизнесменов и публичных компаний были добавлены в санкционный список. Кроме того, более жесткие формулировки в отношении сирийского противостояния, как со стороны США, так и России, усугубили риски дальнейшего финансового кризиса.

Давление на рубль и российские ставки резко выросло на этой неделе. Рубль был крайне волатилен последние три дня, вырастая до 65 за доллар (+12% на неделе), отойдя от каких-либо ранее существовавших равновесных диапазонов. Аналогичным образом повели себя суверенные облигации, деноминированные в долларах, показав рост +40-50 б.п. доходности, а доходности ОФЗ подскочили на +50-80 б.п.

Зарождающееся экономическое восстановление России может резко замедлиться. Высокая волатильность рубля может сохранится.