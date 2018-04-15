Рябков: уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем

«Процесс уничтожения (сирийского химоружия. — RT) осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлечённых стран, в том числе США, причём под строжайшим международным контролем», — цитирует Рябкова ТАСС

По его словам, в связи с этим непонятны обвинения о том, что Россия якобы не проконтролировала ситуацию.

«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чём не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — подчеркнул дипломат.