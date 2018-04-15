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Рябков: уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем
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Рябков: уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем 

RT на русском 6 часов назад
Фото: RT на русском
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал непонятными обвинения США в неполном уничтожении химического оружия Сирии, процедура которого проходила при строгом международном контроле.
«Процесс уничтожения (сирийского химоружия. — RT) осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлечённых стран, в том числе США, причём под строжайшим международным контролем», — цитирует Рябкова ТАСС.
По его словам, в связи с этим непонятны обвинения о том, что Россия якобы не проконтролировала ситуацию.
«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чём не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — подчеркнул дипломат.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон назвал главную причину нанесения удара по Сирии.
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