Эксперт: связанным с градообразующими предприятиями моногородов проектам нужна поддержка

Согласно действующим требованиям, резидентами территорий опережающего развития (ТОР) не могут быть градообразующие предприятия моногородов или их дочерние организации. Потенциальный резидент также должен доказать, что при реализации инвестпроекта не предусматривает исполнение контрактов, заключенных с градообразующим предприятием или его «дочками».

"Сейчас по программам фонда моногородов и ТОР возможна поддержка новых производств, несвязанных с градообразующими предприятиями. Хотя логично было бы, как минимум, поддерживать удлинение цепочки, так как появление предприятий, связанных с градообразующими, повышает устойчивость экономики моногородов", — сказал Фурщик, выступая на круглом столе «Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы».

Он отметил, что региональным властям будет легче привлекать инвесторов к проектам, которые связаны с существующими градообразующими предприятиями, чем приводить в небольшие моногорода предприятия совершенно иной направленности.