Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 14-16 апреля 

Банк России объявил официальные курсы на выходные и понедельник, 14-16 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.
Доллар подешевел на 63,48 копейки. Курс американской валюты установлен в размере 61,4311 рубля.
Евро также уменьшился в цене на 1,0062 рубля. Теперь единая европейская валюта стоит 75,7507 рубля.
Подешевела и бивалютная корзина, соотношение доллара и евро к рублю. Она составила 67,8749 рубля.
Ранее главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что к концу 2018 года подешевеет нефть. По его мнению, курс доллара во втором полугодии вновь окажется на отметке не выше 60 рублей. По словам эксперта, многое будет зависеть от развития ситуации в Сирии.
Министерство финансов расширило санкционный список. В нем оказались крупные российские бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники. В частности, список пополнили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, предприниматели Олег Дерипаска и Николай Патрушев, сенатор Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев. В Москве пообещали подготовить ответные меры.