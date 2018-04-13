Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 14-16 апреля

Банк России объявил официальные курсы на выходные и понедельник, 14-16 апреля. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

Доллар подешевел на 63,48 копейки. Курс американской валюты установлен в размере 61,4311 рубля.

Евро также уменьшился в цене на 1,0062 рубля. Теперь единая европейская валюта стоит 75,7507 рубля.

Подешевела и бивалютная корзина, соотношение доллара и евро к рублю. Она составила 67,8749 рубля.