Организация «За безопасный город» предложила обязать ТЦ проводить учебные эвакуации для местных жителей 

Президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой предложил обязать торгово-развлекательные центры проводить учения по эвакуации для жителей, которые живут рядом. Соответсвующее предложение он озвучил в ходе круглого стола комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) на тему «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».
«Есть закон, который говорит, что необходимо проводить плановые учения по эвакуации. Давайте обяжем торговые центры проводить раз в полгода учения для жителей с системой задымления? Я уже с главным управлением МЧС Москвы разговаривал, коллеги поддерживают. Это позволило бы торговые центры представлять как безопасные, социально-ориентированные, жителям было бы спокойно в этом случае», — предложил Н. Янковой.
Раннее сообщалось, что Н. Янковой предложил создать видеоролик о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций и показывать в торгово-развлекательных центрах.