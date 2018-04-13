Организация «За безопасный город» предложила обязать ТЦ проводить учебные эвакуации для местных жителей

Раннее сообщалось, что Н. Янковой предложил создать видеоролик о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций и показывать в торгово-развлекательных центрах.

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Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае

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