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Алексей Смертин поздравляет с днем рождения Сергей Колушева
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Алексей Смертин поздравляет с днем рождения Сергей Колушева 

Советский спорт 2 часа назад
Свой день рождения отмечает сегодня руководитель компании Eventica Сергей Колушев. Его поздравляет экс-капитан сборной России по футболу, посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин:
— Хотел бы поздравить Сергея, пожелать ему творческих успехов, здоровья и реализации всех тех многочисленных и очень нужных проектов. Какие-то из них начаты давно, какие-то недавно, но главное — чтобы они возымели успех и помогли всем нам добиться результата. Особенно наш совместный проект "Россия любит футбол" — это особенно важно в год чемпионата мира, когда у нас так много связано с футболом!
"Советский спорт" присоединяется к поздравлениям.
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