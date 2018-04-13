Алексей Смертин поздравляет с днем рождения Сергей Колушева 

Свой день рождения отмечает сегодня руководитель компании Eventica Сергей Колушев. Его поздравляет экс-капитан сборной России по футболу, посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин:
— Хотел бы поздравить Сергея, пожелать ему творческих успехов, здоровья и реализации всех тех многочисленных и очень нужных проектов. Какие-то из них начаты давно, какие-то недавно, но главное — чтобы они возымели успех и помогли всем нам добиться результата. Особенно наш совместный проект "Россия любит футбол" — это особенно важно в год чемпионата мира, когда у нас так много связано с футболом!
"Советский спорт" присоединяется к поздравлениям.