Пенсионный фонд рассказал об упрощении правил выплат компенсаций

Компенсации за проезд к месту отдыха отныне будут оформляться по упрощенным правилам.

Николай Левин. Об изменениях в предоставлении компенсации за проезд неработающих пенсионеров к месту отдыха рассказал на пресс-конференции Управляющий ОПФР по Карелии

Так, с 2017 года были упрощены требования к оформлению документов, необходимых для получения спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте. Речь идет о документах, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в месте отдыха при самоорганизованном отдыхе. Необходимость нотариального заверения подписи физического лица, написавшего такой документ, сейчас отсутствует. Речь идет о приглашениях от родственников, друзей или иных лиц. Кроме того, документ, подтверждающий планируемое место отдыха пенсионера, может быть выдан санаторием, турбазой, индивидуальным предпринимателем без образования юрлица и т.п.

Напомним, что компенсация проезда к месту отдыха может производиться не только в виде специальных талонов, которые можно заранее получить и использовать для приобретения билетов, но и в виде возврата денег за самостоятельно купленные и уже использованные билеты.

При этом проезд по специальному талону имеет свой плюс: пенсионер может ехать в поездах и вагонах всех категорий (в том числе купейных), кроме вагонов повышенной комфортности, в то время как компенсация приобретенных билетов предусматривает оплату проезда в плацкартных вагонах.

Симферополь, Сочи, Анапа, Самым популярным направлением поездок у пенсионеров является юг России Краснодар . Важно, что возмещению подлежат расходы по оплате стоимости проезда к месту отдыха только на территории Российской Федерации, которые произведены фактически самим пенсионером.

В настоящее время спецталоны предоставляются только на проезд в железнодорожном транспорте. Как сообщил в ходе пресс-конференции Николай Левин, Отделением ОПФР по Карелии ведется работа по заключению государственного контракта на оказание услуг по перевозке неработающих пенсионеров воздушным транспортом.