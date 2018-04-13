Ещё
Пенсионный фонд рассказал об упрощении правил выплат компенсаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионный фонд рассказал об упрощении правил выплат компенсаций 

Карельские вести 1 час назад
Компенсации за проезд к месту отдыха отныне будут оформляться по упрощенным правилам.
Об изменениях в предоставлении компенсации за проезд неработающих пенсионеров к месту отдыха рассказал на пресс-конференции Управляющий ОПФР по Карелии Николай Левин.
Так, с 2017 года были упрощены требования к оформлению документов, необходимых для получения спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте. Речь идет о документах, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в месте отдыха при самоорганизованном отдыхе. Необходимость нотариального заверения подписи физического лица, написавшего такой документ, сейчас отсутствует. Речь идет о приглашениях от родственников, друзей или иных лиц. Кроме того, документ, подтверждающий планируемое место отдыха пенсионера, может быть выдан санаторием, турбазой, индивидуальным предпринимателем без образования юрлица и т.п.
Напомним, что компенсация проезда к месту отдыха может производиться не только в виде специальных талонов, которые можно заранее получить и использовать для приобретения билетов, но и в виде возврата денег за самостоятельно купленные и уже использованные билеты.
При этом проезд по специальному талону имеет свой плюс: пенсионер может ехать в поездах и вагонах всех категорий (в том числе купейных), кроме вагонов повышенной комфортности, в то время как компенсация приобретенных билетов предусматривает оплату проезда в плацкартных вагонах.
Самым популярным направлением поездок у пенсионеров является юг России: Симферополь, Сочи, Анапа, Краснодар. Важно, что возмещению подлежат расходы по оплате стоимости проезда к месту отдыха только на территории Российской Федерации, которые произведены фактически самим пенсионером.
В настоящее время спецталоны предоставляются только на проезд в железнодорожном транспорте. Как сообщил в ходе пресс-конференции Николай Левин, Отделением ОПФР по Карелии ведется работа по заключению государственного контракта на оказание услуг по перевозке неработающих пенсионеров воздушным транспортом.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Суд оставил Улюкаеву тюремный срок Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Всякое» «Тотальный диктант» напишут в троллейбусе: сколько в России грамотных людей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски392
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец174
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля121
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение