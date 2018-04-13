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Зампред ВЭБ: РФ придется ответить США отказом от американской продукции и бизнес-сделок
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Зампред ВЭБ: РФ придется ответить США отказом от американской продукции и бизнес-сделок 

ТАСС 55 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. России, видимо, придется предпочесть закупку неамериканской продукции и отказаться от сделок с бизнесом США, заявил ТАСС зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Пока трудно обсуждать экономические санкции, сопоставимые с тем ущербом, которые нанесли нашим компаниям. Но понятно, что какие-то меры по предпочтению закупок неамериканской продукции и «не-сделок» с американским бизнесом в пользу других, видимо, надо делать", — сказал он.
В пятницу спикер палаты Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах РФ на недружественную политику США и иных государств. Этот шаг последовал за расширением 6 апреля американских санкций против РФ, обрушившим российские рынки и ослабившим рубль.
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