Зампред ВЭБ: РФ придется ответить США отказом от американской продукции и бизнес-сделок

"Пока трудно обсуждать экономические санкции, сопоставимые с тем ущербом, которые нанесли нашим компаниям. Но понятно, что какие-то меры по предпочтению закупок неамериканской продукции и «не-сделок» с американским бизнесом в пользу других, видимо, надо делать", — сказал он.