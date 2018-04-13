«Знание языка — лекарство от слабоумия». Филолог о гибкости русской речи

К чему приведет деформация современной речи, какие реформы возможны в ближайшее время и существует ли сегодня норма грамотности «АиФ-Юг» рассказал заведующий кафедрой русского языка как иностранного филологического факультета КубГУ, доктор филологических наук, профессор, член Правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы Валерий Абрамов

Ошибки всегда наказываются

Екатерина Гаврилова , «АиФ-Юг»: Валерий Петрович, существует ли сегодня некая культурная / социальная норма грамотности (когда, в связи с развитием Интернета, само познание правил грамотной речи сопровождается нарушением этих правил)?

Валерий Абрамов: Если говорить о современных языковых нормах (нормах произношения, точного выбора слова, правописания), то они существует, их никто не отменял, и они есть в нормативных словарях русского языка, справочниках и т.д. Другое дело, что «демократичное» речевое поведение малообразованных людей, в том числе в социальных сетях, игнорирует эти нормы (кстати, слово игнорировать имеет тот же корень, что и английское ignorance «невежество»). Свободное в той или иной степени от различных правил (языковых, этических, логических) неформальное речевое общение — на улице, на «просторах» соцсетей и телешоу — стало для нас уже привычным, обычным и даже в обиходном смысле «нормальным» в силу того, что оно теперь весьма широко распространено.

Однако тексты в Интернете — это далеко не вся русская речь, которую можно наблюдать сегодня. Есть понятие «сфера употребления языка». Так вот, язык образования и науки, официально-деловой стиль, язык культурной журналистики, «высокой» художественной литературы, не только классической, но и современной, — это те области, которые не допускают невежественных нарушений языковых норм. Это те твердые «волнорезы», о которые разбиваются все шальные и мутные валы разговорно-просторечной стихии.

Конечно, речевое поведение отдельных людей может регулироваться общественным мнением через его публичное порицание или одобрение с позиций: «правильно или неправильно», «этично или аморально». Исключение — так называемые речевые преступления, которые подпадают под действие УК и наказываются уже по закону. В неформальном же общении, как мы видим, может быть что угодно. Ошибки же в употреблении языка там, где они не имеют права быть, всегда наказываются — или «двойками», или отказом рассматривать неграмотно составленный документ, публиковать рукопись статьи, книги и т.п.

Вообще следует сказать «о внутреннем цензоре». Чем масштабнее личность, тем требовательнее человек к своей речи. Так, Владимир Высоцкий во время исполнения в телеэфире песни «Дорогая передача» выбросил, заменив паузой, даже безобидное по форме выражение, которое является заменителем ругательства. Актер почувствовал, что перед большой аудиторией, где есть женщины и дети, о мате неуместно упоминать даже завуалированно. Потому и великий поэт.

Иметь слух — не значит слышать

— Человек может писать грамотно в отношении орфографии и пунктуации, но иметь настолько ограниченный словарный запас, что не понимать основную мысль. Как приумножить этот запас (если не перечитывать горы литературы, на которые часто попросту нет времени)?

— Я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы человек имел скудный словарный запас и при этом писал грамотно. Даже компьютерные редакторы подчеркивают слова, которых нет в их словаре, как неправильные. Допустим, что такие люди, о которых вы говорите, существуют на самом деле, что они пишут без ошибок, но не понимают основную мысль. Может быть, у них хорошая зрительная память, один раз увидели текст, и воспроизвели в точности… И при этом, допустим, они мало читают. Но словарный запас мы пополняем не только за счет чтения. Мы смотрим фильмы, слушаем тексты по радио, телевидению, общаемся друг с другом… Я не знаю, много ли книг прочитала няня Пушкина Арина Родионовна, но она великолепно рассказывала сказки, пела народные песни, у нее была богатая и красивая речь. Важно, чтобы тексты, которые мы видим, слышим, произносим и пишем, не были убогими духовно и материально. А если вспомнить, что есть слепоглухонемые люди, которые тем не менее имеют богатый внутренний мир, общаются с помощью особого кода, передавая все тонкости мысли и чувства! Дело не в отсутствии времени, дело, видно, в чем-то другом. Можно иметь зрение и слух и при этом ничего не видеть и не слышать, как об этом сказано в Библии. Быть бревном с глазами и ушами и — с пустым сердцем в результате.

— ЕГЭ, уменьшение объема чтения в школьной программе, опять же Интернет, «твиттерное мышление»… Как все это может отразиться на молодом поколении?

— Споры о пользе или о вреде ЕГЭ не утихают. Как бы то ни было, не стоит сводить все беды к чему-то одному, к ЕГЭ, например. Много нареканий от родителей слышно в адрес прежде всего содержания школьных учебников и рабочих тетрадей. Устроить бы всероссийское обсуждение качества отдельных учебников при участии родительской общественности! Как в программе «Контрольная закупка».

Плохо, что классы переполнены (вместо 25 учеников — 45!), учителя перегружены и в результате теряется самое ценное в процессе обучения — общение учителя и ребенка. Потому что личность правильно формируется только при общении с личностью. Научить учиться — вот задача педагога. Не обрушить на голову ученика гору разнородной (часто не соответствующей возрастной психологии) информации, а вместе пройти отрезок пути познания. А на общение учителя и ученика практически нет времени, все его «съедает» программа. Пусть ученики вместе с учителем и друг другом, в классе вслух прочитают и эмоционально обсудят одно-два ключевых произведения того или иного писателя, а остальные из списка программы они уже прочтут потом, пусть и по прошествии времени, но сами, прочтут потому, что захотят прочесть, а не потому что задали в какой-то срок.

— Почему сегодня возникла необходимость использовать смайлики в переписке? Можно ли это назвать эмоциональным обогащением языка? Еще, кажется, Набоков заявлял о пользе символа, означающего улыбку…

— Смайлики — это удобно. Ведь знаки препинания придумали для того, чтобы хоть как-то передать на письме интонацию. Много невербальной информации (и не только выражение силы чувства) в устном общении передается мимикой, жестами, фразовым ударением, манерой произнесения. Все это теряется на письме. Смайлики восполняют часть этой информации.

— Сейчас в разговорном, да и новостном языке часто используют аббревиатуры, появляется все больше сокращений. Можно ли это считать «оскудением» речи?

— Аббревиатуры сами по себе удобны, экономят время. Просто они могут быть, как и любые неологизмы, хорошо придуманными, успешными или же неуклюжими, смешными. Например, «временно исполняющий обязанности» сократили до «врио». Возникает ассоциация этого обозначения с глаголом «врать». Нарочно не придумаешь. Думаю, что эта аббревиатура исчезнет из употребления.

Перемены неизбежны

— В интернете много дезинформации, связанной с правилами современного русского языка. К примеру, даже количество падежей в разных источниках варьируется от 6 до 15. Сколько же их на самом деле?

— Падежей в русском языке шесть. Все остальные сведения о количестве в 15 или 26 относятся к значениям падежей. Есть слова с несколькими значениями, например: мушка — маленькая муха, мушка на стволе ружья, пистолета (взять на мушку), кусочек черной ткани, приклеенный на лице в виде родинки… Но слово-то одно. Падежи тоже передают разные значения слов в предложении. Так, родительный падеж передает разные значения: «время» (двадцатого января), «часть» (кусок хлеба), «принадлежность» (дом бабушки), «причина» (от радости) и т.д. А что касается Интернета, то в нем много дезинформации не только о русском языке. Поэтому относиться к нему надо всегда критически: доверяй, но проверяй по другим источникам. Даже, казалось бы, бесспорные научные истины со временем могут быть опровергнуты новым знанием.

— Даже Грамота.ру не всегда дает точные правильные ответы, касающиеся грамматических или пунктуационных вопросов. Как вычленить правдивую информацию — где ее искать?

— Лучше всего опираться на академические издания — словари, справочники, грамматики. Хотя, скорее всего, Вы имеете в виду ту часть грамматических или пунктуационных сведений, которая трактуется в научной и справочной литературе по-разному. Это нормальное явление. Дело в том, что языковые нормы исторически изменчивы, подвижны, а постановка многих знаков препинания факультативна и подчиняется трактовке автора текста. Поэтому на каждом этапе развития языка есть варианты употребления. Их не так уж много, но они есть. Например, как писать в конце письма: «С уважением, Иван Иванович Иванов » или то же, но без запятой после «с уважением»? Правильно — без запятой. Но сейчас 99% пишущих запятую ставит. Поэтому норму, похоже, зафиксируют по массовости употребления.

— Нужно ли сегодня вообще среднему россиянину углубляться в такие знания? Часто даже самые высокопоставленные чиновники с экранов телевизоров разговаривают «языком подворотни»…

— И углубляться, и среднему россиянину — нужно хотя бы потому, что знание языка, его норм, сохраняет мозг от развития слабоумия. Конечно, стопроцентная грамотность — вещь редкая, труднодостижимая. Как и любое совершенство. Должен быть эталон, должно быть пространство, куда можно стремиться в развитии, и это в любом хорошем деле… А «языком подворотни» на самом деле у нас говорит не так уж много сограждан. И будущее страны — не за ними.

— Использовать заимствованные слова сегодня — по-прежнему модно? Есть ли какой-то прогноз относительно деформации русского языка?

— Мода на иностранное всегда была. Кто-то идет на поводу этой моды. Кто-то ее высмеивает. Заимствуется и используется в речи очень много иностранных слов, но далеко не все из них остаются в языке даже в течение 5-10 лет. Идет отбор. Остается то, что прижилось, что пригодилось. Прогноз относительно русского языка в России благоприятный, потому что язык принадлежит всему народу и творится всем народом, это душа народа, а душа, как бы кто к этому ни относился, бессмертна.

— Филологи как-то даже хотели отказаться от твердого и мягкого знаков. От такой реформы отказались. Расскажите о других новшествах, которые могут ожидать нас в будущем или не были приняты.

— Все реформы орфографии и графики были негативно воспринимаемы в обществе. Всегда. Языковое сознание большинства людей консервативно. Поэтому если реформы будут проводиться в ближайшее время, то не думаю, что они будут носить кардинальный характер. Скорее всего, они коснутся написания каких-нибудь «словарных» слов, написание которых запоминается механически, не подчиняясь какой-либо объясняющей аналогии. Это могут быть слова из области «слитно, раздельно, через дефис», которые уважаемые академики предложат унифицировать. Лично я бы предложил убрать написание -нн— в суффиксах прилагательных и причастий, оставив для всех случаев только одно -н-. Еще бы предложил писать не (всегда и только как частицу, а не как приставку) раздельно не только с глаголами, но со всеми частями речи… Но, думаю, что меня мало кто поддержит в этом. Но пофантазировать можно. Лет через 50, пожалуй, эти предложения будут всерьез обсуждены. А сегодня я могу говорить об этом разве только в шутку. Вот, пожалуйста: всерьез — слитно, а в шутку — раздельно. Видимо, с написаниями подобного рода нас и ожидают перемены.