Неделя талантов прошла в ИКЕА

Со 2 по 9 апреля во всех подразделениях ИКЕА состоялась Неделя развития талантов. Эта глобальная инициатива проходит уже третий год и даёт возможность сотрудникам компании узнать больше о возможностях для роста и развития, проявить и найти себя. В этом году ключевой темой Недели стала идея — «Проявляй свои таланты!». Каждый сотрудник наделён неповторимыми умениями, а задача руководителей раскрыть их и помочь применить. Именно поэтому ИКЕА обеспечивает своих сотрудников широким спектром возможностей и инструментов для реализации своих талантов.

России Неделю развития талантов открыла конференция ИКЕА в стиле TED, спикерами которой стали сотрудники самых разных подразделений: специалисты, менеджеры и первые лица компании. В основу каждого выступления легли истории о людях: тех, кто вдохновляет своим приме­ром, заряжает энергией, способству­ет развитию, заставляет задуматься и сделать важный шаг. Спикеры делились своими историями личного и профессионального развития, рассуждали о том, как важно быть любопытным, постоянно учиться новому, следовать своей мечте и ценить собственную индивидуальность. Участники конференции могли вдохновиться инсайтами сотрудников компании и замотивировать друг друга на новые свершения и дальнейшие шаги в команде ИКЕА.

Конференцию посетило 70 сотрудников из разных подразделений ИКЕА Россия. Кроме того, все желающие могли присоединиться к событию в формате онлайн, подключившись к трансляции в официальных аккаунтах компании ИКЕА в России. Мероприятие вызвало большой интерес: онлайн-трансляцию посмотрело более 128 тысяч человек. Аудитория активно обсуждала выступления и задавала вопросы спикерам с помощью канала в Telegram.

«Я большой фанат Недели развития талантов ИКЕА. В течение всей недели у сотрудников есть возможность сфокусироваться на своем развитии, больше узнать о возможностях роста в ИКЕА, открыть что-то новое в себе, вдохновиться на свершения и раскрыть свои таланты», — говорит генеральный директор розничной сети ИКЕА Понтус Эрнтелл.

После конференции в стиле TED, в течение 7 дней в рамках Недели развития талантов, ИКЕА провела для своих сотрудников множество других интересных мероприятий, побуждающих расти и развиваться: карьерные консультации и познавательные беседы, онлайн— и оффлайн квесты, онлайн-марафон по развитию компетенции, воркшоп, посвященный карьерному пути, лекции коллег из других стран, а также экскурсии в другие подразделения ИКЕА в России, чтобы каждый сотрудник мог жить полной жизнью на работе!

Фото ИКЕА