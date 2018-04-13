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Власти РФ не считают Siemens надежным партнером
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Власти РФ не считают Siemens надежным партнером 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
После ситуации с турбинами Siemens не может быть надежным партнером, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме. «И как можно дальше с Siemens работать, после того как Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению», — цитирует вице-премьера ТАСС.
После поставки газовых турбин Siemens в Крым в 2017 году немецкий концерн обвинил российскую сторону в том, что та поставила их на полуостров в обход санкций и в нарушение договоренностей. Санкции ЕС против причастных к поставке были введены летом 2017 года. Американские санкции были введены в январе против машиностроительного холдинга «Силовые машины», предприятия «Тепловые машины», заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, курирующего Крым, и главы департамента оперативного контроля в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака.
В компании «Силовые машины» отметили, что в совместном с Siemens предприятии, которое произвело турбины, у немецкого концерна 65%, однако к нему у США претензий нет. В апреле владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, что предприятие готово разработать технологию производства газовых турбин на смену продукции Siemens на условиях государственно-частного партнерства.
Siemens и его «дочка» ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) подали два иска по поставке турбин в Крым в июле и сентябре 2017 года. Siemens просил об аресте турбин, но суд на ходатайство ответил отказом. Немецкий концерн просил признать незаконными два договора по поставкам турбин.
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