Власти РФ не считают Siemens надежным партнером

После ситуации с турбинами Siemens не может быть надежным партнером, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме. «И как можно дальше с Siemens работать, после того как Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению», — цитирует вице-премьера ТАСС

В компании «Силовые машины» отметили, что в совместном с Siemens предприятии, которое произвело турбины, у немецкого концерна 65%, однако к нему у США претензий нет. В апреле владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, что предприятие готово разработать технологию производства газовых турбин на смену продукции Siemens на условиях государственно-частного партнерства.

Siemens и его «дочка» ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) подали два иска по поставке турбин в Крым в июле и сентябре 2017 года. Siemens просил об аресте турбин, но суд на ходатайство ответил отказом. Немецкий концерн просил признать незаконными два договора по поставкам турбин.