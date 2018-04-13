Оборудование для дегазации полигона «Ядрово» прибудет в Подмосковье из Амстердама через пять дней 

Три больших грузовика в эти минуты везут в Волоколамск компоненты защитного барьера и трубы для обезвреживания свалочного газа. Основное отличие голландской технологии ‐ в скорости, с которой удастся ликвидировать неприятный запах.
При погрузке было важно разместить ценный груз так, чтобы он целым и невредимым доехал до Подмосковья. Внутри — компоненты минерального барьера TRISOPLAST. Это голландская защита от свалочных газов нового поколения. Специальная смесь из песка и особых полимеров. Материал укладывают прямо поверх колодцев для сбора свалочного газа. В результате, над телом полигона образуется гигантский защитный слой. Благодаря чему обеспечивается максимальная непроницаемость.
После того, как выводятся газы, сверху полигон закрывается непроницаемой пленкой, и потом эту территорию можно использовать на ваш выбор. Важный момент — наш метод помогает извлечь из тела полигона больше газа, чем традиционные. Ускоряется переработка отходов, уходит запах, полигон быстрее становится полностью безопасным
— Юджин Тиммерманс, коммерческий директор корпорации Multriwell.
Полигон будут дегазировать по голландской технологии Multriwell. Это новое решение для утилизации свалочного газа. Благодаря особой конструкции скважин и сочетанию вертикальных и горизонтальных труб удастся обезвреживать максимальное количество вредных веществ.
Основное отличие нашей технологии в том, что мы делаем частые проколы в земле. За счет этого в теле полигона лучше идет биореакция, разлагаются органические вещества, которые и дают запах. То есть земля быстрее становится пригодной для дальнейшего использования
— Юджин Тиммерманс.
Оборудование из Голландии прибудет в Волоколамск через пять дней. По плану, к концу следующей недели начнется монтаж системы дегазации.