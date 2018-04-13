Оборудование для дегазации полигона «Ядрово» прибудет в Подмосковье из Амстердама через пять дней

Три больших грузовика в эти минуты везут в Волоколамск компоненты защитного барьера и трубы для обезвреживания свалочного газа. Основное отличие голландской технологии ‐ в скорости, с которой удастся ликвидировать неприятный запах.

При погрузке было важно разместить ценный груз так, чтобы он целым и невредимым доехал до Подмосковья . Внутри — компоненты минерального барьера TRISOPLAST. Это голландская защита от свалочных газов нового поколения. Специальная смесь из песка и особых полимеров. Материал укладывают прямо поверх колодцев для сбора свалочного газа. В результате, над телом полигона образуется гигантский защитный слой. Благодаря чему обеспечивается максимальная непроницаемость.

После того, как выводятся газы, сверху полигон закрывается непроницаемой пленкой, и потом эту территорию можно использовать на ваш выбор. Важный момент — наш метод помогает извлечь из тела полигона больше газа, чем традиционные. Ускоряется переработка отходов, уходит запах, полигон быстрее становится полностью безопасным

Полигон будут дегазировать по голландской технологии Multriwell. Это новое решение для утилизации свалочного газа. Благодаря особой конструкции скважин и сочетанию вертикальных и горизонтальных труб удастся обезвреживать максимальное количество вредных веществ.

Основное отличие нашей технологии в том, что мы делаем частые проколы в земле. За счет этого в теле полигона лучше идет биореакция, разлагаются органические вещества, которые и дают запах. То есть земля быстрее становится пригодной для дальнейшего использования

— Юджин Тиммерманс.