Бойня в Дахау: за что американцы расстреляли 560 пленных немцев

Союзники по Антигитлеровской коалиции, освобождавшие в конце войны разбросанные по всей Европе концентрационные лагеря, приходили в ужас от того, что там творилось. Известны случаи самосуда над сдавшимися в плен немецкими военнослужащими и надзирателями лагерей смерти. Самый крупный подобный инцидент произошел в концлагере Дахау в Баварии 29 апреля 1945 года.

Полигон смерти

Дахау возник в 1933 году и был одним из первых концлагерей на территории Германии . Именно здесь нацисты начали отработку технологий массового уничтожения, которые потом будут применять по всей Европе. В обстановке строжайшей секретности в лагере проводили ужасающие эксперименты над живыми людьми. Несчастных узников оставляли в ледяной воде и смотрели, как долго они смогут провести в условиях экстремального холода. Живых заключенных резали, на них тренировали навыки меткой стрельбы. Других ждала газовая камера. За годы войны здесь были убиты более 70 тысяч человек, среди которых и граждане СССР.

Шокирующее зрелище

Передовые части американской армии вышли к району Дахау практически без сопротивления 28 апреля, а на следующий день подошли к самому концентрационному лагерю. Охрана при приближении американцев не разбежалась, наоборот, приготовилась встречать войска союзников. Навстречу им вышел назначенный днем ранее новый комендант Дахау — оберштурмфюрер СС Хейнрих Скодзенски. Несмотря на обстановку, выглядел он «с иголочки»: тщательно выбритый, в гладкой одежде. Скодзенски начал вести с американцами переговоры о сдаче и гарантиях безопасности для своих подчиненных. Изначально все складывалось благоприятно для немцев. Однако то, что союзники обнаружили спустя несколько минут на территории Дахау, повергло их в глубокий шок. [С-BLOCK] Американцы увидели несколько десятков вагонов без крыши, доверху наполненных трупами замученных немцами жертв. Некоторые были убиты совсем недавно, другие — более недели назад. Потрясли союзников и обнаруженные газовые камеры и угольные крематории, полные едва одетых тел узников. Как гласят показания бывшего в составе группы американских войск в Дахау подполковника Джозефа Витейкера, шокированный увиденным командир 157-го пехотного полка Уильям Уолш приказал отвести Скодзенски и сопровождавших его солдат в один из вагонов «поезда смерти» и пристрелить. Приговор исполнил рядовой Альберт Прюитт.

Расправа

Дальнейшие события развивались стремительно. Около половины двенадцатого утра американцы расправляются со 122 пленными немцами — по большей части бойцами войск СС. Стоит отметить, что к концу войны эсесовцы стали заниматься охраной всех концлагерей, а потому скрыть свою причастность к происходившим там событиям не могли. Вместе с тем они прекрасно все понимали и не ждали никакой пощады. Американцы выпустили заключенных лагеря, которые расправились с еще 40 охранниками, большей частью их убили голыми руками или подручными средствами. Вопреки расхожему мнению, евреев в Дахау в тот момент было не более 5% от общего числа заключенных, остальные — отбывавшие там срок преступники. Временно восстановить порядок командование союзников смогло в полдень. В плен были взяты 358 немецких солдат, причем многие из них были подняты с коек госпиталя. Забрали даже врачей и сестер, которые оказывали медицинскую помощь раненым. [С-BLOCK] Спустя некоторое время одному из американских пулеметчиков показалось, что пленные хотят сбежать. Солдат открыл беспорядочный огонь и убил 12 немцев, прежде чем подполковник Феликс Спарк приказал прекратить стрельбу. Но приказ был не выполнен. По другой версии, Спарк сам возглавил расправы над пленными. Остальные 346 немцев, включая персонал госпиталя, были расстреляны из пулеметов у блока С. Один эсесовец был забит лопатой. Раненых добивали выстрелами. Живыми из той бойни не вышел никто. В штабной записке «Судьба гарнизона Дахау» лейтенант Говард Брюхнер назвал число жертв побоища — 560 человек.

Преступление без наказания