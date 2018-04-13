Уральский филиал ФСК ЕЭС успешно прошел осенне-зимний период

Филиал ФСК ЕЭС — МЭС Урала завершает осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов с высокими показателями надежности. По сравнению с предыдущим ОЗП отмечено снижение аварийности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Уральская погода и этой зимой не давала покоя энергетикам. При сложных климатических условиях в зоне ответственности МЭС Урала вводились особые режимы работы и режимы повышенной готовности. Во время ОЗП бригады уральского филиала ФСК ЕЭС находились в оперативной готовности, делая все возможное для обеспечения энергобезопасности.

Удачному прохождению ОЗП способствовала проведенная ремонтная программа, на которую было затрачено более 610 миллионов рублей. Велась планомерная работа по техническому обслуживанию и реализации инвестиционной программы. В частности, было расчищено более 190 гектаров трасс на линиях электропередачи, вырублены угрожающие падением на провода деревья. Заменено более 2 500 изоляторов и 25 опор, свыше 290 километров грозотроса.

Регулярно осуществляется диагностика и плановые обходы ЛЭП для выявления и устранения дефектов. Реконструированы требующие модернизации подстанции МЭС Урала.

Сейчас специалисты приступили к ремонтной кампании-2018, на которую ФСК ЕЭС выделено более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, энергетики готовятся к прохождению паводкового, грозового и пожароопасного периодов.

Стоит отметить, что ФСК ЕЭС на Урале осуществляет эксплуатацию 50 ПС 35-1150 кВ, общей трансформаторной мощностью 25,2 тысячи МВА, а также 9,2 тысячи километров линий электропередачи, напряжением 6-500 кВ.