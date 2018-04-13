Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 242 

На днях в Куйбышеве появится чистая вода!
В Новосибирской области действует программа «Чистая вода», но, тем не менее, решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой удается далеко не во всех населенных пунктах. Чаще всего говорят в этой связи о районном центре Куйбышев, где больше десяти лет ведутся работы по реконструкции местной насосно-фильтровальной станции. Вода в городе чище не стала, но было возбуждено сразу несколько уголовных дел и отправлен в отставку глава района.
В связи с тем, что в апреле депутаты заксобрания проведут в Куйбышеве открытое выездное заседание комитета, появились слухи, что работы, наконец, срочно закончат и жители Куйбышева получат долгожданную чистую воду.
Комментарии: Чистую воду придется еще подождать!
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Зарембо заявил: «Я не вижу пока улучшений. Бывший губернатор Городецкий говорил, что объект будет принят в сентябре. Потом сроки перенесли на апрель, затем — очередная корректива, и их передвинули снова на осень. Опять ничего не сделали, и вот теперь обещали, что в начале весны примут. Пока там ворота настежь, рабочих нет, работы не ведутся».
В правительстве области назначат специального чиновника по работе с обманутыми дольщиками
Проблема обманутых дольщиков для региона уже много лет является болезненной. И хотя власти на всех уровнях говорят о том, как ее будут решать в ближайшие годы, многие полагают, что число обманутых дольщиков может не только не уменьшиться, но, наоборот, возрасти. Соответственно, и слухов вокруг этой темы ходит немало. На днях в городе заговорили о том, что областные власти даже введут специальную должность чиновника в региональном правительстве, который как раз и будет заниматься обманутыми дольщиками.
Комментарии: Обманутыми дольщиками будет заниматься целый замминистра
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в министерстве строительства введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства. Им стал Алексей Колмаков, который ранее работал в структурах новосибирской мэрии. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в ближайшее время.
«Грязная областная бомба»
В Новосибирске уже некоторое время фигурировал слух о том, что областные власти в самых разнообразных социальных сетях инициировали атаку на мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которого называют одним из вероятных кандидатов на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Несмотря на то, что пока градоначальник официально даже не объявлял о своем участии в избирательной кампании, на мэра Новосибирска уже начались довольно жесткие нападки под аккаунтом, получившим название «Части тела». По слухам, совсем недавно данный аккаунт был заблокирован в сети «ВКонтакте» после того, как ряд новосибирских общественников выяснили геолокациюаккаунта, зафиксировав, что часть его публикации физически осуществлялись на территории правительства Новосибирской области.
Комментарий: геометка «Частей тела» указывает на здание областного правительства
Выяснить геолокацию человека, писавшего под аккаунтом «Части тела», случайно удалось руководителю Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгению Митрофанову. «Там просто стояла отметка геолокации, на которую я просто ткнул — сообщил »ФедералПресс» Евгений Митрофанов. — Геометка и показала мне здание областного правительствам. Я просто сделал скришот, выложив его в социальных сетях, даже особо не выясняя. Так, что кому это интересно, пусть разбираются, хотя некоторые вроде говорят, что геометку можно ставить произвольно».
Обойдемся без «Ленинграда»
В Кемеровской области на фоне трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» заговорили о повсеместной отмене всех увеселительных мероприятий. Так, в Кемерове и Новокузнецке на 9 мая отменили праздничные салюты, и областной центр, вдобавок к этому, может лишиться и празднования столетия со дня основания города. Всеобщий траур, по мнению некоторых интернет-пользователей, затронет и Шерегеш — мол, концерт группы «Ленинград», намеченный на 14 апреля не состоится. Причина все та же — «Зимняя вишня» и нежелание туристов веселиться, когда еще не утихло областное горе. По этой причине организаторы решили перенести концерт.
Комментарий: Шнуров отметит день рождения в Шерегеше
Согласно заявлениям организаторов концерта, выступление состоится, и траурная кайма последних дней не помешает. «Я слышала слухи, что приходят сообщения о том, что концерта не будет или выступит ненастоящий „Ленинград“. Конечно, это не правда. Сергей Шнуров приедет, и это будет впервые, когда он отметит свой день рождения в Сибири. И это будет первое выступление „Ленинграда“ в горах», — рассказали в оргкомитете.
Красноярским медикам дадут по 2 миллиона на зарубежные поездки
Врачам и медсестрам принято сочувствовать: работа у них тяжелая, а зарплаты невысокие. Но тут красноярцы — впервые, бог знает, с каких времен — медикам позавидовали. Дело в том, что в местных СМИ и соцсетях прошла информация: якобы медицинским работникам в Красноярском крае выделят по 2 миллиона рублей (в качестве поощрения) на поездки за границу. Дальше версии происходящего разнятся: то ли это в рамках «майских указов» средства осваивают, то ли региональное правительство решило так поддержать врачей.
Комментарий: дадут, но по делу
Такой законопроект сейчас действительно обсуждается в краевом заксобрании. Однако региональный бюджет деньги медикам (как врачам, так и специалистам среднего звена) будет выделять не просто так, а на прохождение учебы за границей. С таким предложением выступил краевой министр здравоохранения Вадим Янин, который заявил, что медицинским работникам необходимо изучать передовой международный опыт в своей сфере и совершенствовать профессиональные навыки.
Что касается размеров выплаты — 2 млн рублей максимум — в эту сумму, как предполагается, будет входить все: проезд, проживание, суточные, оформление визы, языковые курсы или оплата услуг переводчика, стоимость самого обучения.
Сейчас документ дорабатывается, его обсудят на ближайшей сессии ЗС. Обсуждаются и критерии, по которым будут предоставляться выплаты. Одно из условий — медработник, прошедший стажировку, должен будет в обязательном порядке отработать после нее в Красноярском крае 5 лет, иначе деньги придется вернуть.
Красноярских футбольных судей массово дисквалифицировали
Новость крайне неприятная для футбольных фанатов. Как говорят, Российский футбольный союз массово отстранил от работы красноярских судей. Немедленно появились версии о «скандалах и интригах», а за ними пошли и «расследования». Кое-кто поговаривает, что это своего рода «месть» неких заинтересованных кругов красноярскому «Енисею», который в сезоне стабильно и уверенно возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Появилась такая теория заговора: мол, не смогли команду одолеть — на судьях отыгрываются. Другие над этими слухами смеются и уверяют, что они далеки от действительности.
Комментарий: тесты не сдали
Про дисквалификацию речи нет. Но вот уровнем подготовки красноярских арбитров в РФС, действительно, не очень довольны. В Красноярске проходили учебно-тренировочные сборы, организованные Союзом, предполагалось, что их участники к учебе тщательно подготовятся. Однако сделали это далеко не все судьи. И, по словам Андрея Будогосского, руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, в следующем году красноярских арбитров, которые будут обслуживать матчи профессиональных команд, будет совсем немного.
«Ряд судей оказались плохо подготовленными к выполнению наших тестов. Некоторые судьи оказались не готовы выполнить теоретические задания. Поэтому работать они на этом этапе не будут. Дальнейшая их судьба будет определяться перед началом следующего первенства России. Картина, к сожалению, нерадостная. Непонятно, почему люди, которым создаются все условия в профессиональном футболе, недорабатывают. Еще живут в старом мышлении, когда можно было проскочить на авось», — цитируют Будогосского Sibnoxosti.ru.
При этом о невысоком профессиональном уровне сибирских, и в частности красноярских, судей в РФС, по словам Будогосского, говорят не первый год.
Отстрел нерп узаконят
Слухи о том, что проект Министерства сельского хозяйства РФ, снимающий запрет на промышленный лов байкальского эндемика — нерпы, все же будет принят, циркулировали по Иркутской области давно — с февраля, когда чиновники министерства впервые публично объявили об инициативе. Слухи усилились после публикации законопроекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А после подписания распоряжения о сужение водоохранных зон Байкала законопроект об отстреле нерп многие прибайкальцы посчитали уже делом решенным: активисты региона перестали создавать петиции в защиту Байкала, а вышли на улицы пикетировать.
Комментарий: проект решено не принимать
«Проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу действительно выносили на обсуждение, как это и положено законодательством. Но с учетом позиции общественников решено его не принимать», — сообщил на этой неделе глава министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Санкции против Дерипаски иркутских предприятий не коснутся
После того, как 6 апреля чиновники США расширили санкционные меры против России, включив в «черный список» кроме прочих владельца «Базового элемента» и президента «Русала» Олега Дерипаску, в регионе началось бурное обсуждение того, как резкое падение курсов акций его компаний (до 50% на Гонконгской бирже) скажется на реальной экономике его предприятий. Многие из них являются градообразующими предприятиями для ряда городов Иркутской области — Братский алюминиевый завод для Братска, ИркАЗ для Шелехова, Иркутскэнерго (входит в Евросибэнерго). В итоге большинство экспертов пришли к выводу, что стоимость компаний «на бумаге» сильно не скажется на реальном производстве, а спрос на металл никуда не исчезнет, стоимость алюминия на мировых рынках по-прежнему высока. Жители Приангарья успокоились и перестали ожидать сокращения и, тем более, остановки производства.
Комментарий: Лондонская биржа ограничила «Русалу» торговлю алюминием
Лондонская биржа металлов, крупнейшая площадка для торговли промышленными металлами, ввела с 17 апреля временные ограничения на торговлю алюминием «Русала». Ограничения коснулись в том числе марки IRKAZ SUAL. Кроме того, биржа прекратила листинг первичного алюминия марок BAZ SUAL, KPA3, UAZ SUAL, торги маркой VGAZ SUAL также прекращены. Со следующего вторника склады торговой площадки будут принимать алюминий «Русала» только после получения подтверждения от биржи о том, что металл не подпадает под санкционные ограничения. Для этого у владельца продукции будут запрашивать дополнительную информацию.