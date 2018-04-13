Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 242

На днях в Куйбышеве появится чистая вода!

В Новосибирской области действует программа «Чистая вода», но, тем не менее, решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой удается далеко не во всех населенных пунктах. Чаще всего говорят в этой связи о районном центре Куйбышев, где больше десяти лет ведутся работы по реконструкции местной насосно-фильтровальной станции. Вода в городе чище не стала, но было возбуждено сразу несколько уголовных дел и отправлен в отставку глава района.

В связи с тем, что в апреле депутаты заксобрания проведут в Куйбышеве открытое выездное заседание комитета, появились слухи, что работы, наконец, срочно закончат и жители Куйбышева получат долгожданную чистую воду.

Комментарии: Чистую воду придется еще подождать!

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Зарембо заявил: «Я не вижу пока улучшений. Бывший губернатор Городецкий говорил, что объект будет принят в сентябре. Потом сроки перенесли на апрель, затем — очередная корректива, и их передвинули снова на осень. Опять ничего не сделали, и вот теперь обещали, что в начале весны примут. Пока там ворота настежь, рабочих нет, работы не ведутся».

В правительстве области назначат специального чиновника по работе с обманутыми дольщиками

Проблема обманутых дольщиков для региона уже много лет является болезненной. И хотя власти на всех уровнях говорят о том, как ее будут решать в ближайшие годы, многие полагают, что число обманутых дольщиков может не только не уменьшиться, но, наоборот, возрасти. Соответственно, и слухов вокруг этой темы ходит немало. На днях в городе заговорили о том, что областные власти даже введут специальную должность чиновника в региональном правительстве, который как раз и будет заниматься обманутыми дольщиками.

Комментарии: Обманутыми дольщиками будет заниматься целый замминистра

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в министерстве строительства введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства. Им стал Алексей Колмаков, который ранее работал в структурах новосибирской мэрии. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в ближайшее время.

«Грязная областная бомба»

Новосибирске уже некоторое время фигурировал слух о том, что областные власти в самых разнообразных социальных сетях инициировали атаку на мэра Новосибирска Анатолия Локтя , которого называют одним из вероятных кандидатов на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Несмотря на то, что пока градоначальник официально даже не объявлял о своем участии в избирательной кампании, на мэра Новосибирска уже начались довольно жесткие нападки под аккаунтом, получившим название «Части тела». По слухам, совсем недавно данный аккаунт был заблокирован в сети «ВКонтакте» после того, как ряд новосибирских общественников выяснили геолокациюаккаунта, зафиксировав, что часть его публикации физически осуществлялись на территории правительства Новосибирской области.

Комментарий: геометка «Частей тела» указывает на здание областного правительства

Выяснить геолокацию человека, писавшего под аккаунтом «Части тела», случайно удалось руководителю Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгению Митрофанову . «Там просто стояла отметка геолокации, на которую я просто ткнул — сообщил »ФедералПресс» Евгений Митрофанов. — Геометка и показала мне здание областного правительствам. Я просто сделал скришот, выложив его в социальных сетях, даже особо не выясняя. Так, что кому это интересно, пусть разбираются, хотя некоторые вроде говорят, что геометку можно ставить произвольно».

Обойдемся без «Ленинграда»

В Кемеровской области на фоне трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» заговорили о повсеместной отмене всех увеселительных мероприятий. Так, в Кемерове Новокузнецке на 9 мая отменили праздничные салюты, и областной центр, вдобавок к этому, может лишиться и празднования столетия со дня основания города. Всеобщий траур, по мнению некоторых интернет-пользователей, затронет и Шерегеш — мол, концерт группы «Ленинград», намеченный на 14 апреля не состоится. Причина все та же — «Зимняя вишня» и нежелание туристов веселиться, когда еще не утихло областное горе. По этой причине организаторы решили перенести концерт.

Комментарий: Шнуров отметит день рождения в Шерегеше

Согласно заявлениям организаторов концерта, выступление состоится, и траурная кайма последних дней не помешает. «Я слышала слухи, что приходят сообщения о том, что концерта не будет или выступит ненастоящий „Ленинград“. Конечно, это не правда. Сергей Шнуров приедет, и это будет впервые, когда он отметит свой день рождения в Сибири. И это будет первое выступление „Ленинграда“ в горах», — рассказали в оргкомитете.

Красноярским медикам дадут по 2 миллиона на зарубежные поездки

Врачам и медсестрам принято сочувствовать: работа у них тяжелая, а зарплаты невысокие. Но тут красноярцы — впервые, бог знает, с каких времен — медикам позавидовали. Дело в том, что в местных СМИ и соцсетях прошла информация: якобы медицинским работникам в Красноярском крае выделят по 2 миллиона рублей (в качестве поощрения) на поездки за границу. Дальше версии происходящего разнятся: то ли это в рамках «майских указов» средства осваивают, то ли региональное правительство решило так поддержать врачей.

Комментарий: дадут, но по делу

Такой законопроект сейчас действительно обсуждается в краевом заксобрании. Однако региональный бюджет деньги медикам (как врачам, так и специалистам среднего звена) будет выделять не просто так, а на прохождение учебы за границей. С таким предложением выступил краевой министр здравоохранения Вадим Янин, который заявил, что медицинским работникам необходимо изучать передовой международный опыт в своей сфере и совершенствовать профессиональные навыки.

Что касается размеров выплаты — 2 млн рублей максимум — в эту сумму, как предполагается, будет входить все: проезд, проживание, суточные, оформление визы, языковые курсы или оплата услуг переводчика, стоимость самого обучения.

Сейчас документ дорабатывается, его обсудят на ближайшей сессии ЗС. Обсуждаются и критерии, по которым будут предоставляться выплаты. Одно из условий — медработник, прошедший стажировку, должен будет в обязательном порядке отработать после нее в Красноярском крае 5 лет, иначе деньги придется вернуть.

Красноярских футбольных судей массово дисквалифицировали

Новость крайне неприятная для футбольных фанатов. Как говорят, Российский футбольный союз массово отстранил от работы красноярских судей. Немедленно появились версии о «скандалах и интригах», а за ними пошли и «расследования». Кое-кто поговаривает, что это своего рода «месть» неких заинтересованных кругов красноярскому «Енисею», который в сезоне стабильно и уверенно возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Появилась такая теория заговора: мол, не смогли команду одолеть — на судьях отыгрываются. Другие над этими слухами смеются и уверяют, что они далеки от действительности.

Комментарий: тесты не сдали

Про дисквалификацию речи нет. Но вот уровнем подготовки красноярских арбитров в РФС, действительно, не очень довольны. В Красноярске проходили учебно-тренировочные сборы, организованные Союзом, предполагалось, что их участники к учебе тщательно подготовятся. Однако сделали это далеко не все судьи. И, по словам Андрея Будогосского, руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, в следующем году красноярских арбитров, которые будут обслуживать матчи профессиональных команд, будет совсем немного.

«Ряд судей оказались плохо подготовленными к выполнению наших тестов. Некоторые судьи оказались не готовы выполнить теоретические задания. Поэтому работать они на этом этапе не будут. Дальнейшая их судьба будет определяться перед началом следующего первенства России . Картина, к сожалению, нерадостная. Непонятно, почему люди, которым создаются все условия в профессиональном футболе, недорабатывают. Еще живут в старом мышлении, когда можно было проскочить на авось», — цитируют Будогосского Sibnoxosti.ru.

При этом о невысоком профессиональном уровне сибирских, и в частности красноярских, судей в РФС, по словам Будогосского, говорят не первый год.

Отстрел нерп узаконят

Слухи о том, что проект Министерства сельского хозяйства РФ , снимающий запрет на промышленный лов байкальского эндемика — нерпы, все же будет принят, циркулировали по Иркутской области давно — с февраля, когда чиновники министерства впервые публично объявили об инициативе. Слухи усилились после публикации законопроекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А после подписания распоряжения о сужение водоохранных зон Байкала законопроект об отстреле нерп многие прибайкальцы посчитали уже делом решенным: активисты региона перестали создавать петиции в защиту Байкала, а вышли на улицы пикетировать.

Комментарий: проект решено не принимать

«Проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу действительно выносили на обсуждение, как это и положено законодательством. Но с учетом позиции общественников решено его не принимать», — сообщил на этой неделе глава министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев

Санкции против Дерипаски иркутских предприятий не коснутся

После того, как 6 апреля чиновники США расширили санкционные меры против России, включив в «черный список» кроме прочих владельца «Базового элемента» и президента «Русала» Олега Дерипаску, в регионе началось бурное обсуждение того, как резкое падение курсов акций его компаний (до 50% на Гонконгской бирже) скажется на реальной экономике его предприятий. Многие из них являются градообразующими предприятиями для ряда городов Иркутской области — Братский алюминиевый завод для Братска , ИркАЗ для Шелехова, Иркутскэнерго (входит в Евросибэнерго ). В итоге большинство экспертов пришли к выводу, что стоимость компаний «на бумаге» сильно не скажется на реальном производстве, а спрос на металл никуда не исчезнет, стоимость алюминия на мировых рынках по-прежнему высока. Жители Приангарья успокоились и перестали ожидать сокращения и, тем более, остановки производства.

Комментарий: Лондонская биржа ограничила «Русалу» торговлю алюминием