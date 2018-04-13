В Красноярске власти осмотрели первую в России цифровую подстанцию

Это первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. Подстанция была запущена в работу в декабре 2017 года, с момента запуска прошло три месяца, и настал момент подводить первые итоги работы инновационной подстанции, оценить ее эффективность.

— Мы сегодня живем в XXI веке, применяем современные технологии. Одна из таких технологий — «цифровые сети». Для наших регионов вопрос надежности электросетевого хозяйства — жизненно важный. С учетом климатических условий и тех производств, которые находятся на территории, Президентом Российской Федерации поставлена задача перед ПАО «Россети» совместно с регионами обеспечить надежность электросетевого хозяйства. Мы по этой программе идем, — рассказал в беседе с журналистами Сергей Меняйло

Главная особенность цифровой подстанции — автоматизированное управление. Наблюдать за ней, диагностировать ее работу можно дистанционно. Все процессы цифровые, а сотни метров проводов и кабелей заменяет компьютер.

Александр Усс. — Уровень ее надежности, компактности и экономичности, конечно, превосходит ранее существовавшие аналоги. Отличительной характеристикой является российское производство, — отметил врио губернатора Красноярского края

Подстанция имени М. П. Сморгунова обладает повышенными характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы компаний «Россети».