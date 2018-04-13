В Красноярске власти осмотрели первую в России цифровую подстанцию 

Это первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. Подстанция была запущена в работу в декабре 2017 года, с момента запуска прошло три месяца, и настал момент подводить первые итоги работы инновационной подстанции, оценить ее эффективность.
— Мы сегодня живем в XXI веке, применяем современные технологии. Одна из таких технологий — «цифровые сети». Для наших регионов вопрос надежности электросетевого хозяйства — жизненно важный. С учетом климатических условий и тех производств, которые находятся на территории, Президентом Российской Федерации поставлена задача перед ПАО «Россети» совместно с регионами обеспечить надежность электросетевого хозяйства. Мы по этой программе идем, — рассказал в беседе с журналистами Сергей Меняйло.
Главная особенность цифровой подстанции — автоматизированное управление. Наблюдать за ней, диагностировать ее работу можно дистанционно. Все процессы цифровые, а сотни метров проводов и кабелей заменяет компьютер.
— Уровень ее надежности, компактности и экономичности, конечно, превосходит ранее существовавшие аналоги. Отличительной характеристикой является российское производство, — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Подстанция имени М. П. Сморгунова обладает повышенными характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы компаний «Россети».
— Во-первых, переход на «цифру» обеспечивает повышение надежности и качества жизни потребителей. Во-вторых, строительство этой цифровой подстанции уже обошлось дешевле по сравнению с традиционной подстанцией. С развитием технологий мы ожидаем еще большую экономию затрат, что в конечном счете должно и отразиться на тарифе. Основные плюсы цифровой подстанции — надежность, экономичность как в строительстве, так и в эксплуатации, — резюмировал исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин.