Ещё
В Красноярске власти осмотрели первую в России цифровую подстанцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске власти осмотрели первую в России цифровую подстанцию 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Это первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. Подстанция была запущена в работу в декабре 2017 года, с момента запуска прошло три месяца, и настал момент подводить первые итоги работы инновационной подстанции, оценить ее эффективность.
— Мы сегодня живем в XXI веке, применяем современные технологии. Одна из таких технологий — «цифровые сети». Для наших регионов вопрос надежности электросетевого хозяйства — жизненно важный. С учетом климатических условий и тех производств, которые находятся на территории, Президентом Российской Федерации поставлена задача перед ПАО «Россети» совместно с регионами обеспечить надежность электросетевого хозяйства. Мы по этой программе идем, — рассказал в беседе с журналистами Сергей Меняйло.
Главная особенность цифровой подстанции — автоматизированное управление. Наблюдать за ней, диагностировать ее работу можно дистанционно. Все процессы цифровые, а сотни метров проводов и кабелей заменяет компьютер.
— Уровень ее надежности, компактности и экономичности, конечно, превосходит ранее существовавшие аналоги. Отличительной характеристикой является российское производство, — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Подстанция имени М. П. Сморгунова обладает повышенными характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы компаний «Россети».
— Во-первых, переход на «цифру» обеспечивает повышение надежности и качества жизни потребителей. Во-вторых, строительство этой цифровой подстанции уже обошлось дешевле по сравнению с традиционной подстанцией. С развитием технологий мы ожидаем еще большую экономию затрат, что в конечном счете должно и отразиться на тарифе. Основные плюсы цифровой подстанции — надежность, экономичность как в строительстве, так и в эксплуатации, — резюмировал исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин.
Российская Газета: последние новости
Кремль: На переговорах в Анкаре обсуждалась ядерная программа Ирана СМИ: ОЗХО направила Лондону отчет по инциденту в Солсбери Россия призвала Польшу прекратить снос советских памятников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»386
Рыбке настал конец95
Москва решила ответить на санкции США268
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля46
Умер юморист Андрей Жмакин8
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение