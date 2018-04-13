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ТАСС принимает участие в форуме MGIMO Business Spring
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ТАСС принимает участие в форуме MGIMO Business Spring 

ТАСС 53 минуты назад
Студенческий форум MGIMO Business Spring открылся сегодня в Москве. Ежегодно на этой дискуссионной площадке, объединяющей представителей государственной власти и российской бизнес-элиты, а также студентов крупнейших вузов России, обсуждаются актуальные вопросы экономики и бизнеса, профессионального роста, развития практических навыков и карьерного ориентирования. Мероприятие, рассчитанное на два дня, организовано Бизнес-клубом МГИМО при поддержке Фонда развития и Ассоциации выпускников.
Темой форума в этом году стали новые тенденции в экономике и влияние технологий на человека и его место в различных отраслях. Участники дискуссий рассмотрят проблемы цифровой экономики, поговорят о блокчейне, криптовалюте, диджитализации, искусственном интеллекте, дизайн-мышлении и «умных городах».
Одним из ключевых событий первого дня форума станет дискуссия «Глобальные тренды цифровой экономики», в рамках которой представители крупнейших игроков рынка расскажут о новых тенденциях XXI века. Отдельное внимание на сессии будет уделено изменениям в сфере медиа в эпоху процессов диджитализации. В дискуссии примет участие заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова. Она расскажет об инновациях в медиасфере, а также о том, как новые тенденции меняют работу СМИ. На протяжении последних лет ТАСС активно внедряет в свою работу новые цифровые технологии и готов поделиться успешным опытом в освоении перспективных направлений этой сферы. В дискуссии примут также участие представители Внешэкономбанка, Росбанка, компаний Siemens, IBM и других известных корпораций.
Среди других заметных тем форума — тенденции и перспективы развития мировой космической индустрии, проблемы образования, развитие нейротехнологий и формирование компетенций, необходимых для современного профессионала. Помимо дискуссий, двухдневная программа предусматривает мастер-классы и авторские лекции от приглашенных экспертов. Участников форума ждет также выставка, посвященная Дню космонавтики, подготовленная при участии Роскосмоса.
Официальный сайт форума: business-spring.ru.
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