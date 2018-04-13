Личный опыт: как я выбирал дом во Франции

Досье Prian.ru Покупатель: Олег из Москвы Риэлтор: ABAFIM SARL Регион: Франция , предгорья неподалёку от Лурда Объект: дом площадью около 100 кв. м с участком земли в 1,5 га Цена: €250 000 Сделка: покупка на вторичном рынке в 2008 году.

Очень хорошо тут жизнь настроена для детей и пенсионеров.

Фото, которые показывают в рекламе объектов, совершенно неинформативны. По ним точно не составите реального представления о недвижимости.

С точки зрения французских законов, совершенно без разницы, какое агентство выбрать — порядочное или не очень.

— Почему Франция? Все-таки, когда бюджет позволяет купить недвижимость в этой стране, то и на многие другие тоже хватает.

— Для нас самих — загадка. Может, генетически как-то заложено (смеётся). Скорее, это было связано с русскими, которые уже владеют недвижимостью во Франции, много хороших отзывов. Мы ещё Италию рассматривали, но все-таки решили в пользу Франции.

— А до того, как приняли решение приобрести недвижимость, во Франции были, отдыхали, может, по работе ездили?

— Не были. Катались по миру, а здесь решили землю купить для начала. Хотели большой участок земли, а получилось, что приобрели землю с домом. С прицелом на пенсию.

Сначала катались на отдых, а потом насовсем остались. Очень хорошо тут жизнь устроена для детей и пенсионеров — для тех, кто не работает. Комфортно детям, есть школы, разные развлечения: прогулки на лошадках, лыжи, футбол, регби, плаванье. Выбирай, что хочешь. Все виды спорта с вполне «социальными ценниками», это не стоит космических денег. Рэгби — €50 или €70 год, теннис — €120 год, гитара — €30 в месяц. И все недалеко — минутах в 15-20 от дома.

Для взрослых свои плюсы. Недалеко термальные источники. Первый от нас в 10-12 минутах, второй — в 25, третий — в 30 и так далее. Я уже не говорю, про отличный воздух, прекрасные виды…

— Вы планировали купить недвижимость для переезда или инвестиционные цели тоже преследовали?

— Конечно инвестиции! Да, они на долгую перспективу. На короткий срок тут вкладываться смысла нет. А вот на длительный — целесообразно. Я просто финансами занимался и продолжаю немного заниматься. Понимаю, что все эти бумажки — ерунда. Сегодня они имеют ценность, а завтра могут её потерять. Поэтому деньги нужно обращать во что-то более весомое.

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— Раз так, не было ли у вас соблазна вложиться в тот же немецкий рынок? Он показывает завидную стабильность, доходность растёт.

— Нет, мы не рассматривали недвижимость, которая целенаправленно приносит доход. Мы смотрели жильё для себя, чтобы можно было приехать и на свежем воздухе отдохнуть. Но в то же время это должна была быть недвижимость ликвидная. За счёт этого мы получаем сохранение капитала. Совмещаем приятное с полезным.

— А как искали недвижимость, как пришли к тому, что будете покупать не просто землю, а сразу землю с домом? Что произошло?

— Летом посмотрели предложения по разным сайтам, потом связались с агентом, сказали, что нам хотелось бы, после этого поехали во Францию на просмотры… В итоге выбрали совершенно другой объект. То есть не из списка тех, на которые мы заранее положили глаз.

Для себя сделали вывод, что те фото, которые показывают в рекламе объектов, совершенно неинформативны.

По ним вы точно не составите реального представления о недвижимости. Потому что все прячут точные адреса, где что находится. А в радиусе 20-25 километров здесь всё разительно отличается.

Так что при первоначальном поиске главное — найти порядочное агентство. А их нет.

— Как же так?

— Ну есть, но и ценники там соответствующие. Мы, например, не планировали тратить столько денег, сколько в итоге потратили. Но, опять же, повторюсь, мы приняли решение на месте после просмотра объектов, так что и с агентством всё может переиграться.

При этом без него не обойтись. Конечно, можно самому найти, выбрать и купить недвижимость, но если владеешь французским и имеешь представление о местности. Например, в Испании , я бы сам искал землю или дом напрямую от продавца, так как там всё знаю, агент не понадобился бы. Про Францию я такого сказать на момент покупки не мог.

— Где же вы нашли агентство, которому смогли доверять?

— С точки зрения французских законов, совершенно без разницы, какое агентство выбрать… Всё зависит от объекта, а закон здесь для всех един. Никакие махинации проводить не будут, так как за подобными вещами строго следят и моментально лишают лицензии. Тут всё чётко.

Если покупаешь землю с разрешением на строительство, то пока тебе не подтвердят твой строительный план, сделка не закрывается.

Например, из личного опыта, ребятам из Петербурга помогал купить участок. Сначала подписали предварительный договор, внесли задаток, потом подготовили проект дома, подали в мэрию города, оттуда его отправили в префектуру. И когда из префектуры ответили, что всё согласовано и одобрено, сразу же назначили дату встречи для подписания договора купли-продажи. Когда люди рассчитались и подписали документы, они уже на 100% были уверены, что разрешение есть и можно приступать к строительству дома в любой момент.

А вот в Австралии этого нет. У меня приятель на такой случай налетел. Купил участок с расчётом на то, что разрешение на строительство будет, а ничего не сделали. И теперь непонятно, для чего ему эта земля и что с ней делать. В Испании тоже есть свои сложности, знаю случаи. Бывает, что вроде и разрешение есть, и фундамент дома стоит, а ничего построить нельзя, так как где-то есть нарушения.

Так что, по моему мнению, у французов всё максимально цивилизованно в этом плане. Просто после того, как агентство выбрали, проверьте его регистрацию по реестру, налоговый номер, чтобы убедиться, что оно легально работает в стране. А потом можете быть спокойны.

Деньги через нотариуса проходят, агентство получает их у нотариуса. Наличного расчёта нет, так что финансовых махинаций тоже нет.

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— Так как всё-таки нашли своё агентство?

— Если честно, я уже даже и не помню. Я искал-искал, и вроде какая-то была связь через барышню из Питера. Она мне дала координаты русскоязычного сотрудника, я с ним связался и уже договорились о встрече. Они со своей стороны подготовили для нас объекты. То есть представительств самой компании в России нет, но есть какие-то связи через дружественные агентства, которые перенаправляют контакты.

Вообще, это даже правильно. Находясь в России, агент мало что может рассказать о конкретных объектах. Только общую информацию. Надо смотреть и общаться на месте.

У меня приятель умудрился купить дом неподалёку от мусороперерабатывающего завода — в 500 метрах. Конечно, там всё чисто, технологии используются, обеспечивающие максимальную безопасность. Но факт остаётся фактом.

Гораздо важнее выбор места, а не компании…

— А здесь какие могут быть сложности?

— В тонкости нужно вникать. Например, неподалёку от нас, в районе Ланнемезана жить постоянно практически невозможно. Там плато, на 4000 метров идёт резкий подъём, и когда весной дует холодный ветер со стороны Баньер-де-Бигора, там жить просто не хочется, дожди идут регулярно. Тут долина от долины очень отличается. Вот у нас дует «испанец», он проходит между горами и до нас добирается уже тёплым.

А где-то приезжаешь, смотришь — чистое поле, от тишины аж в ушах звенит, ничего вокруг нет.

Мы смотрели ещё недалеко от океана объект — минутах в 30. Дом хороший новый, даже место для бассейна выкопано, но рядом утиная ферма. Ничего страшного, но не хотелось такого соседства.

— Вы в итоге нашли то, что полностью подходило под ваши требования?

— Да, искали уединенность и горы. Большой участок земли в таком месте, где можно было бы жить спокойно и приватно. Ты ведь приезжаешь сюда не на французов или соседскую ферму смотреть. Ну, это моё мнение. Хотя, кто-то берет жильё прямо в деревне, где все всех видят. Каждый знает, кто и что делает. Но мы искали другое.

Кстати, тут самое главное не поддаться соблазну, что-то выбрать, просто чтобы не впустую поездка прошла. Вот этого делать не надо. Если что-то не понравилось, не надо себя уговаривать. Всегда можно найти то, что полностью подойдёт.

— То есть лучше потратиться и приехать ещё раз, но сделать выбор, который полностью устроит?

— Надо вообще начинать с ознакомительного тура по регионам, осмотреть место, где тебе понравиться. И только потом переходить к подбору и осмотру недвижимости. Тогда вы не столкнётесь с теми проблемами, что мы, когда ожидания от объекта и реальность не совпадают, и приходится вновь отправляться на поиски.

— Почему переключились просто с земельного участка на дом с землей?

— Мы не совсем переключились. Думали, либо просто землю, либо с небольшим домиком. Главным требованием была большая площадь участка. Сейчас бы уже такой огромный не брал, «наелись». Всё-таки 1,5 га многовато. Взяли бы на склоне, 20 соток с видом на горы и было бы хорошо. Главное — панорамный вид. Кто-то хочет на море, мы вот — на горы.

— А как же дом? Его характеристики обычно рассматривают в первую очередь.

— Цена вопроса. Вот сколько денег можешь потратить, на столько и подбираешь соответствующий вариант. Мы начинали со €150 000, а закончили €250 000. Но честно скажу, что мы выбрали участок, дом значения не имел. Это было такое небольшое шале, и мы понимали, что его надо будет переделывать.

— Вы сразу делали запрос на какой-то конкретный регион?

— Да, Пиренеи, хотелось горы. «Лазурка» сразу отпала, потому что там всё жёлтое и страшное… Плюс, фактор беженцев, проблема которых этот солнечный регион не обошла. Да и вообще море меня особо не впечатляет. Я родился и вырос в Одессе, так что для меня в этом нет ничего необычного. А лежать на пляже, когда над тобой пролетает огромный самолёт, тоже как-то неприятно. Да и природа там бедная. Есть сосны, но, видимо, это всё скоро выгорит. Потому что завелись какие-то жучки, которые съедают эти сосны, они засыхают.

Биарриц — лучше, но ценник совершенно другой. На разницу в цене в сравнении с нашим регионом можно отдельно купить небольшой домик у океана и периодически летать туда на отдых.

Вот мы и выбрали горы возле Лурда. Сам Лурд — паломнический город, несколько миллионов туристов ежегодно. Мы хоть искали уединения, но после Москвы хотелось, чтобы и здесь неподалеку была активная жизнь. Чтобы пять минут, и мы уже в городе, где можно прогуляться, побродить среди людей.

Загородная недвижимость во Франции дешевле, чем кажется

— А ваш дом совершенно в стороне и вокруг ни души?

— Ну как сказать, мы относимся к деревне, до неё 300 метров. По бокам есть 2 соседа, но они далеко. А так вперёд на 5 километров — никого.

— После нескольких лет жизни не изменилось отношению к своему уединённому проживанию, не устали от этого?

— Нисколько. Если люди переживают, что они тут от тоски зачахнут, то сейчас есть множество возможностей для коммуникаций. Если есть интернет, а он тут есть, то вообще никаких проблем. Это раньше, когда человек уезжал в эмиграцию, то он страдал от отсутствия общения с друзьями, родными. А сейчас хоть по несколько раз в сутки можно созваниваться по скайпу.

Как по мне, наша долина одна из самых удачных с точки зрения транспорта, доступности, климата.

Нет жутких зим с бесконечными снегопадами, хотя здесь горы и дети на лыжах катаются. Летом тепло — 28-30 градусов, только к вечеру становится прохладно. Нет изнуряющей жары. Все-таки предгорье.

До океана (Биарриц) ехать два часа. Но мы любим испанское побережье, в окрестностях Сан-Себастьяна. Ехать три с половиной часа, но очень нравится. Нашли себе там приятный городок с красивой бухтой. Дети там на сёрфе катаются. А в Биаррице толпа людей, не продраться, вокруг шум, гам, как в классических южных городах. В той же самой Ницце точно так. И там только на волнах покататься. Двух дней пребывания достаточно, дольше оставаться смысла нет.

И перспективы в нашем регионе неплохие, развивается. Дорогу в горах собираются делать. Так что мы как были довольны выбором, так и остаёмся.

— Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти этот идеальный для вас вариант?

— Три дня. Но мы заранее подготовились и знали, куда едем, примерно знали, чего хотим.

— Вот удивительно, как вы смогли собрать столько полезной, я бы сказала, уникальной для иностранца информации про регион, отдельные долины. Например, про тот же климат. Как это вообще возможно?

— О, это мы уже здесь обросли знаниями. Многое французы рассказали. Это ведь обычное дело, что пожив в каком-то месте, начинаешь узнавать от местных жителей много полезной информации, которую ни от кого другого не услышишь. Агент никогда ничего подобного не расскажет, потому что у него другая задача — продать. И ему совершенно всё равно, что именно продавать.

— Как же вы смогли выбрать такую удачную долину?

— Судьба. Плюс, я читал, что тут особый микроклимат, который отличается от Лурда. И при этом земля с домом нам понравилась именно здесь. Транспортная доступность хорошая. Ближайший аэропорт в Лурде — 15-20 минут. До Испании недалеко. Несколько часов, и ты в Сан-Себастьяне — прекрасный «буржуйский» город. До Барселоны — пять с половиной часов.

До Бордо — два часа с лишним. Сейчас сделали новую трассу, вообще очень быстро получается. Жерансоновские виноградники здесь рядом, возле По — это белые сладкие вина. Для спокойной, но насыщенной жизни очень даже неплохо. Есть озера с прекрасной рыбалкой, безумно красивые водопады в Котре. А в соседние долины добраться значительно сложнее.

Так что это и наш выбор, обусловленный объективными факторами, и некоторая удача.

— Я так понимаю, что без машины здесь делать нечего?

— Да, общественный транспорт тут есть, но большой мобильности он не даёт. Иногда удобно до какого-то города на поезде доехать. Например, до Тулузы он идёт два часа. Столько же будет и на машине, но за рулем сидеть не надо.

С покупкой машины проблем вообще нет. Имея недвижимость, можно получить визу D и постоянно проживать здесь как визитёр.

Продолжение увлекательной истории Олега читайте в нашем следующем материале, который будет посвещен процедуре покупки и реконструкции дома…

Беседовала Екатерина Холодова Фото предоставлены собеседником