Фото года: бойня в Каракасе

Им стал венесуэльский фотограф Роналду Шиммидт (Ronaldo Schemidt) из агентства «Франс-Пресс» . Он сделал cнимок горящего мужчины во время антиправительственной демонстрации в Каракасе. Когда «коктейль Молотова» попал в мотоцикл Национальной гвардии Венесуэлы , демонстрант пнул машину, которая затем взорвалась, а мужчину обдало огнем.

«Я стоял спиной в нескольких метрах от него, но когда почувствовал жар пламени, то схватился за камеру, обернулся и стал снимать. Это были буквально секунды. Я не осознавал, что снимаю. Меня вел инстинкт. Я не прекращал фотографировать до тех пор, пока не понял, что происходит. Я был потрясен, когда осознал, что видел, как горит человек», — говорит Роналду Шиммидт в февральском номере British Journal of Photography.

Жюри конкурса в этом году возглавляет Магдалена Эррера (Magdalena Herrera), фотодиректор французского GEO. Эксперт отметила, что этот кадр Шиммидта — «классическая фотографию сопротивления, которая шокирую и несет в себе энергию». Магдалена также обратила внимание журналистов на то, что кадр Роналду — самый сильный из всех, присланных на конкурс в этом году.

В прошлом году главным кадром была признана работа фотографа « Ассошиэйтед пресс » Бухрана Озбилиджи (Burhan Ozbilici) — момент убийства российского посла в Анкаре Турция . Тогда с резкой критикой снимка выступили экс-главный редактор немецкого GEO и председатель жюри Стюарт Франклин . «Я голосовал против. Извини, Бурхан. Это фотография убийства, убийцы и убитого в одном кадре, и с моральной стороны так же сомнительно пригодна для публикации, как и кадры с обезглавливанием людей террористами», — написал он в колонке на сайте The Guardian.

Работы номинантов World Press Photo of the Year 2018 в галерее GEO.