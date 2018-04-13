Ещё
Фото года: бойня в Каракасе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото года: бойня в Каракасе 

GEO 52 минуты назад
Им стал венесуэльский фотограф Роналду Шиммидт (Ronaldo Schemidt) из агентства «Франс-Пресс». Он сделал cнимок горящего мужчины во время антиправительственной демонстрации в Каракасе. Когда «коктейль Молотова» попал в мотоцикл Национальной гвардии Венесуэлы, демонстрант пнул машину, которая затем взорвалась, а мужчину обдало огнем.
«Я стоял спиной в нескольких метрах от него, но когда почувствовал жар пламени, то схватился за камеру, обернулся и стал снимать. Это были буквально секунды. Я не осознавал, что снимаю. Меня вел инстинкт. Я не прекращал фотографировать до тех пор, пока не понял, что происходит. Я был потрясен, когда осознал, что видел, как горит человек», — говорит Роналду Шиммидт в февральском номере British Journal of Photography.
Жюри конкурса в этом году возглавляет Магдалена Эррера (Magdalena Herrera), фотодиректор французского GEO. Эксперт отметила, что этот кадр Шиммидта — «классическая фотографию сопротивления, которая шокирую и несет в себе энергию». Магдалена также обратила внимание журналистов на то, что кадр Роналду — самый сильный из всех, присланных на конкурс в этом году.
В прошлом году главным кадром была признана работа фотографа «Ассошиэйтед пресс» Бухрана Озбилиджи (Burhan Ozbilici) — момент убийства российского посла в Анкаре, Турция. Тогда с резкой критикой снимка выступили экс-главный редактор немецкого GEO и председатель жюри Стюарт Франклин. «Я голосовал против. Извини, Бурхан. Это фотография убийства, убийцы и убитого в одном кадре, и с моральной стороны так же сомнительно пригодна для публикации, как и кадры с обезглавливанием людей террористами», — написал он в колонке на сайте The Guardian.
Работы номинантов World Press Photo of the Year 2018 в галерее GEO.
GEO: последние новости
История России в фотографиях журнала «Огонек» Видео: 9 чудес природы, которые мы потеряли Новинки LG Electronics
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»386
Рыбке настал конец95
Москва решила ответить на санкции США268
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля46
Умер юморист Андрей Жмакин8
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение