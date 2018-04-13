Внедрение цифровой экономики обсудили на конференции «Менеджмент будущего’18» в СПбГУ

Большинство компаний понимает, что такие технологии как блокчейн уже меняют мир. На панельной дискуссии «Цифровая экономика» Ольга Дергунова , заместитель президента-председателя правления банка ВТБ отметила, что банковский сектор инвестирует в технологии распределенных реестров, развитие которых в дальнейшем откроет возможности для новых решений и бизнес-моделей.

Участники панели пришли к выводу о том, что технологии сегодня нужны не везде — некоторые сферы бизнеса еще не готовы к цифровой трансформации. Сергей Дунаев , директор по информационным технологиям «Северстали» , отметил, что любые инновации должны внедряться с определенной практической целью, а не быть результатом слепого следования тенденциям.

В рамках конференции также состоялись мероприятия, посвященные женщинам в бизнесе и социальному предпринимательству. На дискуссии «Женщины в российском бизнесе» о своих историях успеха рассказали вице-президент по HR, PR и административным вопросам BIOCAD Александра Глазкова, основатель Candice Cake Марина Мартьянова и другие. Модератором встречи выступила Марина Богомягкова , генеральный директор делового аналитического издания «Эксперт Северо-Запад».

На панели «Социальное предпринимательство: дело для души или бизнес» представители благотворительных фондов «Ночлежка», «Добрый город Петербург» и «Рауль», а также проекта «Доброделки» и интерактивного пространства «Мир на ощупь» обсудили перспективы и особенности развития этой сферы.

Член правления — исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов выступил с лекцией о том, каким образом происходит цифровая трансформация в СИБУРе. В компании уже внедрены проекты Data Science, тренажер виртуальной реальности (VR) и другие технологии, помогающие стабилизировать качество, снижать энергозатраты и повышать промышленную безопасность.