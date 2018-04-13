За какие идеалы сражался и погиб Лавр Корнилов

100 лет назад в сражении с большевиками погиб один из предводителей Белого движения — генерал Лавр Корнилов. Он вошёл в историю России как выдающийся военачальник и не очень успешный политик. Выступив в сентябре 1917 года против Временного правительства, Корнилов потерпел поражение. Впоследствии он боролся с революционной властью. Советские историки называли его авантюристом и лидером реакционного движения. Сам Корнилов говорил, что любое его действие направлено на «спасение России». О трагической судьбе легендарного русского генерала — в материале RT.

13 апреля 1918 года в боях с красноармейцами за Екатеринодар ( Краснодар ) от взрыва гранаты погиб организатор Добровольческой армии Лавр Георгиевич Корнилов.

Участник Гражданской войны Роман Гуль в книге «Ледяной поход» объясняет гибель Корнилова свойственной генералу беспечностью. Несмотря на предупреждения соратников, предводитель Белого движения отказывался переносить штаб в безопасную локацию. Корнилов скончался, получив осколочные ранения и множественные переломы.

Учёные не прекращают споры о значении деятельности Корнилова. Ведь генерал вошёл в историю как личность весьма неординарная. Современники отзывались о нём как о выдающемся военачальнике, интеллектуале и талантливом географе, однако при этом почти все они отмечали его резкость и вспыльчивость, что мешало его политической карьере. Некоторые генералы называли Корнилова «русским Бонапартом» и видели в нём спасителя России.

Учёный, разведчик, командир

Корнилов получил блестящее образование, закончив Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба . Его географические описания, составленные по результатам походов по Центральной Азии, Ирану Афганистану , до сих пор представляют научную ценность. Корнилов знал восемь языков и считался превосходным переводчиком.

Военная служба Корнилова началась в 1892 году в артиллерийской бригаде Туркестанского военного округа. Через четыре года он поступил в академию Генштаба и в 1898 году закончил её с серебряной медалью. Огромный вклад Корнилов внёс в развитие русской военной разведки. В частности, он составил подробное описание британских колониальных войск («Отчёт о поездке в Индию », 1905 год).

Боевое крещение подполковник Корнилов получил в Русско-японской войне (1904—1905 г.) в битве под Мукденом. Он организовал успешный прорыв русской бригады из японского окружения. За этот подвиг он получил звание полковника, орден Святого Георгия 4-й степени и Георгиевское оружие (наградное холодное оружие в Российской империи — RT).

В Первой мировой войне Корнилов также проявил необычайную отвагу и находчивость. С августа 1914 года он командовал 48-й пехотной дивизией, которая сражалась с австро-венгерскими войсками в Галиции и в Карпатах. За невероятное мужество это соединение прозвали «Стальной дивизией».

При этом руководитель 8-й армии (Юго-Западный фронт) генерал Алексей Брусилов отмечал, что Корнилов показал себя излишне жёстким командиром. Потери в его дивизии он охарактеризовал как «чудовищные». По его словам, генерал не жалел ни себя, ни подчинённых. В то же время Брусилов признавал, что солдаты и офицеры относились к Корнилову с большим уважением.

Иную оценку Корнилову давал в своих мемуарах Деникин. Он называл Лавра Георгиевича талантливым, справедливым и отважным генералом. Деникин считал, что главные достоинства Корнилова состояли в умении «воспитывать войска» и «высоком соблюдении военной этики в отношении соседних частей и соратников». Эти профессиональные качества в сочетании с личной храбростью, как полагал Деникин, помогли Корнилову обрести колоссальный авторитет в офицерском корпусе.

Из союзника в «мятежники»

Судьбу Корнилова, как и многих офицеров царской армии, круто изменила революция. В гуще событий Лавр Георгиевич оказался в марте 1917 года, когда император Николай II назначил его командующим войсками Петроградского военного округа.

После отречения государя Корнилов отвечал за безопасность царской семьи, находившейся под стражей. По воспоминаниям современников, генерала тяготила возложенная на него миссия, хотя императрица Мария Фёдоровна со своей стороны отзывалась о нём положительно.

В конце апреля 1917 года Корнилов покинул Петроград и принял командование 8-й армией на фронте, однако серьёзных успехов русские войска не добились. В июле 1917 года Корнилов был назначен Верховным Главнокомандующим Русской армии, сменив на этом посту Брусилова. Это была вершина его карьеры.

Между тем в результате июльских волнений 1917 года второй состав Временного правительства возглавил бывший военный министр, член Партии социалистов-революционеров Александр Керенский . 36-летний политический лидер осознавал опасность растущей анархии и потому искал опору в армейских кругах. Своим союзником он сделал Лавра Корнилова, который выступал за скорейшее восстановление порядка в вооружённых силах.

В должности Верховного Главнокомандующего Корнилову в считанные недели удалось повысить боеспособность войск с помощью жёстких карательных мер, включая расстрелы дезертиров. При этом он осознавал, что необходимо принять комплексную программу развития армии и государства. В противном случае, как прогнозировал Корнилов, будет неизбежна победа большевиков.

Первоначально Керенский видел в генерале союзника, но первые же успехи Лавра Георгиевича вызвали у председателя Временного правительства опасения за свою власть. 8 сентября 1917 года Керенский обвинил Корнилова в измене и организации мятежа. Правительство лишило генерала должности Верховного Главнокомандующего и предоставило председателю чрезвычайные полномочия.

В ответ Корнилов призвал народ и армию сплотиться ради «спасения России» и отправил верные ему части в Петроград. Сам генерал остался в Ставке, находившейся в Могилёве . Бывший Верховный Главнокомандующий попытался склонить на свою сторону генералитет, но открыто в его поддержку выступил только Деникин.

Вскоре корниловские войска потерпели поражение, и генерала вместе с другими «мятежниками» арестовали. Одновременно с этим Керенский распорядился выпустить из тюрем участников антиправительственных акций июля 1917 года (демонстранты в основном были большевиками).

7 ноября 1917 года большевики, опираясь на Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, захватили власть. Крах правительства Керенского позволил освободить Корнилова и верных ему офицеров. Соответствующий приказ 2 декабря 1917 года отдал исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего Николай Духонин. На следующий день он был убит революционными матросами в Могилёве.

Корнилов в свою очередь отправился на Дон , где вместе с Деникиным создал Добровольческую армию. В феврале 1918 года белые войска под предводительством генерала начали поход против красноармейцев, контролировавших значительную часть Кубани. Этот манёвр стал для Корнилова последним.

Корнилова похоронили 15 апреля в немецкой колонии Гначбау, но белым офицерам не удалось скрыть этот факт от большевиков. Красноармейцы раскопали могилу и доставили тело генерала в Краснодар. В городе над ним надругалась толпа, а красные командиры изрубили его шашками.

«По природе был монархистом»

Советская историография оценивает деятельность Лавра Корнилова в негативном ключе. Утверждается, что он якобы мечтал установить в России «власть помещиков и буржуазии», а попытка свержения Керенского трактуется как «мятеж». Также советские историки игнорировали научные и военные заслуги генерала перед государством.

Современные исследователи склоняются к тому, что Корнилов отличался консервативными взглядами и сожалел о крахе империи. Цель его «мятежа» заключалась в том, чтобы установить временную военную диктатуру до созыва Учредительного собрания.

Историки также считают, что Корнилов стал жертвой политических амбиций Керенского. Но по иронии судьбы председатель Временного правительства не смог удержать власть без союза с генералом, которого он предал.

«Мне кажется, что Лавр Георгиевич по природе был монархистом. Но с другой стороны, он не мог не видеть грандиозных ошибок, которые совершала монархия в те годы. Поэтому в революцию он выступал за республиканский строй. Корнилов — безусловно, достойный человек, горячий патриот, но политиком он оказался слабым. Он не смог собрать в кулак генералов и предложить чёткую программу, которая была нужна народу», — отметил Кобринский.

Как отметил в комментарии RT доктор исторических наук Дмитрий Журавлёв , Корнилов прекрасно осознавал, что революция ведёт страну в пропасть. Однако его нерешительность и отсутствие чётких требований к Временному правительству привели к поражению «мятежа» и захвату власти большевиками.

«Некоторые генералы называли Корнилова «русским Бонапартом». Но Лавр Георгиевич не проявил должной амбициозности и не потребовал у Керенского всей полноты власти. Это была его роковая ошибка. Сложно сказать, каким бы он был правителем. Как политик он был слишком наивным, но однозначно могу сказать, что Корнилов понимал нужды людей и обладал здравым умом, который был так необходим в той тяжелейшей обстановке», — подчеркнул Журавлёв.