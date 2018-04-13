Школьник из Уфы научил таблицу Менделеева говорить

Уникальное изобретение школьника из Уфы . Девятиклассник Михаил Щербаков создал говорящую таблицу Менделеева. Теперь химия не проблема для слабовидящих ребят, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Жидких.

Менделееву такое и не снилось: его таблица заговорила. Она обучает химии незрячих и слабовидящих детей. Голос из динамика указывает, где находится элемент: называет ряд и период. Дальше дети ищут его на ощупь по шрифту Брайля. Так школьники учат периодическую систему.

«Очень интересная таблица, удивительно, что ее изобрел девятиклассник», — говорит ученица 9 класса школы интерната №28 г. Уфа Юлия Миньшева.

Есть несколько режимов обучения. «Говорящая» таблица даже ставит оценки. Михаилу за изобретение поставил пятерку сам президент России. Получил школьник и диплом победителя инженерного конкурса в Сколково. Мама Миши врач-офтальмолог, именно ее голосом говорит таблица. Это она направила инженерную мысль сына на помощь детям-инвалидам. «Я считаю, ребенок дорос уже до того, чтобы создавать не просто игрушки, хоть и высокотехнологичные, а что-то действительно полезное, что можно применить в реальной жизни», — говорит Елена Абоимова.

За внешней простотой скрывается сложная начинка. Для Миши — уже нет. Он давно увлекся робототехникой, часами сидел с паяльником над микросхемами. За его плечами многие конкурсы. В свои 15 он не похож на подростка и рассуждает совсем по-взрослому.

«Есть желание создавать, творить, ведь у меня есть знание и умение», — говорит Михаил.

Школьник рассчитывает вскоре получить на свое изобретение патент и запустить его в массовое производство. Пока таблицу в качестве пилотного проекта используют в коррекционной школе-интернате Уфы.

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