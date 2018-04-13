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Школьник из Уфы научил таблицу Менделеева говорить
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Школьник из Уфы научил таблицу Менделеева говорить 

Мир24 59 минут назад
Уникальное изобретение школьника из Уфы. Девятиклассник Михаил Щербаков создал говорящую таблицу Менделеева. Теперь химия не проблема для слабовидящих ребят, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Жидких.
Менделееву такое и не снилось: его таблица заговорила. Она обучает химии незрячих и слабовидящих детей. Голос из динамика указывает, где находится элемент: называет ряд и период. Дальше дети ищут его на ощупь по шрифту Брайля. Так школьники учат периодическую систему.
«Очень интересная таблица, удивительно, что ее изобрел девятиклассник», — говорит ученица 9 класса школы интерната №28 г. Уфа Юлия Миньшева.
Есть несколько режимов обучения. «Говорящая» таблица даже ставит оценки. Михаилу за изобретение поставил пятерку сам президент России. Получил школьник и диплом победителя инженерного конкурса в Сколково. Мама Миши врач-офтальмолог, именно ее голосом говорит таблица. Это она направила инженерную мысль сына на помощь детям-инвалидам. «Я считаю, ребенок дорос уже до того, чтобы создавать не просто игрушки, хоть и высокотехнологичные, а что-то действительно полезное, что можно применить в реальной жизни», — говорит Елена Абоимова.
За внешней простотой скрывается сложная начинка. Для Миши — уже нет. Он давно увлекся робототехникой, часами сидел с паяльником над микросхемами. За его плечами многие конкурсы. В свои 15 он не похож на подростка и рассуждает совсем по-взрослому.
«Есть желание создавать, творить, ведь у меня есть знание и умение», — говорит Михаил.
Школьник рассчитывает вскоре получить на свое изобретение патент и запустить его в массовое производство. Пока таблицу в качестве пилотного проекта используют в коррекционной школе-интернате Уфы.
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