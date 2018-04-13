Правительство Примакова: что оно успело сделать

Если попросить современного россиянина назвать лучших государственных деятелей в постсоветский период, то в этом списке наверняка будет фигурировать Евгений Примаков . Он занимал пост премьер-министра в самые трудные месяцы после дефолта 1998 года. Несмотря на то, что на этом посту он продержался лишь восемь месяцев, его правительство сумело стабилизировать положение России после тяжелейшего кризиса.

На краю пропасти

В 1998 году социально-экономическая обстановка в стране резко обострилась. Рост цен, многомесячные задержки по заработной плате, невыплаты пенсий и пособий, всеобщая разруха и нищета.

Весной Россию захлестнула волна шахтерских протестов. В середине мая 1998 года горняки заблокировали Транссибирскую магистраль, а еще через неделю перекрыли все крупные железнодорожные артерии. Весь мир облетели кадры шахтеров, стучащих касками на Горбатом мосту в Москве напротив дома правительства. Люди требовали погасить долги по зарплате. [С-BLOCK]

Ситуацию усугубил разразившийся в августе финансовый кризис. Кабмин под руководством молодого экономиста Сергея Кириенко фактически объявил дефолт и девальвацию национальной валюты. У банков появились многочисленные очереди, однако кредитные учреждения не спешили отдавать деньги вкладчикам, происходили стычки.

Эксперты подсчитали, что разразившееся финансовое цунами стоило стране почти 100 миллиардов долларов. Население при этом потеряло 20 миллиардов накоплений.

Антикризисный менеджер

Вытаскивать страну из кризиса президент Борис Ельцин поручил Евгению Примакову. До этого он возглавлял Службу внешней разведки и пару лет был министром иностранных дел. Указ о его назначении глава государства подписал 11 сентября.

Правительство Примакова эксперты называли уникальным явлением в истории России. Вместе в нем работали как либералы-реформаторы, так и коммунисты . Многие тогда усмотрели попытку «красного реванша» — возврата к советской системе и сворачивания экономических реформ. Примаков поспешил развеять эти слухи.

Перед новым правительством стояло несколько задач. Во-первых, остановить падение ВВП, которое к осени достигло 10%. Во-вторых, снизить инфляцию. Только по итогам сентября 1998 года ее показатель превысил 38% — страна стояла на пороге гиперинфляции. В-третьих, необходимо было повысить реальные доходы населения, выплатить долги по зарплате. И, в-четвертых, восстановить устойчивость банковской системы.

План Примакова

Новый кабмин к концу осени разработал комплексный антикризисный план. Он предполагал реструктуризацию долга, борьбц с необоснованным завышением цен, снижение уровня безработицы, повышение эффективности налоговой системы и внешней торговли. Кроме того, премьер поддержал идеи коммунистов, которые предложили усилить контроль за перемещением капиталов в стране.

Каких конкретных результатов смогло добиться «правительство стабилизации»? Была введена уголовная ответственность за задержку зарплаты, рост долгов остановился. К апрелю 1997 года на четверть (до 17 миллиардов рублей) уменьшились долги по зарплате учителям, врачам и другим бюджетникам. Кроме того, было введено госрегулирование цен на лекарства. [С-BLOCK]

Повысилась и эффективность налоговой системы (помимо прочего, были увеличены акцизы на алкоголь), прекратился бешеный рост курса рубля, выросли валютные резервы Центробанка . К маю 1999 года они составили более 11,5 миллиарда рублей. Этих средств было достаточно для оплаты всего экспорта в течение четырех месяцев.

Либерально-коммунистическому кабмину удалось удержать падение ВВП на уровне 5% в 1998 году, что дало возможность перейти к росту в следующем. Примаков настаивал на снижении аппетитов госорганов. Ельцин его послушал. В результате снижения расходов на правительство, Федеральное собрание и президентскую администрацию удалось выйти на профицитный бюджет.

Уход с поста

Между тем Примакова критиковали как левые, так и либералы. Первые считали, что он тормозит начатые в начале 90-х реформы и потакает коммунистам. Последние же наоборот полагали, что премьер действует с оглядкой на либералов, а значит, не способен проводить истинно «народную» политику. Евгению Максимовичу приходилось искусно лавировать между двумя силами, пытаясь угодить и тем, и другим. Но на двух стульях, как известно, долго не усидишь.

12 мая 1999 года после восьми месяцев в премьерском кресле Примаков был отправлен в отставку. Его правительство продержалось восемь месяцев и один день. Несмотря на столь малый срок, ему удалось добиться главного — остановить сползание страны в окончательный хаос, стабилизировать ситуацию. [С-BLOCK]

Кстати говоря, Примакова до сих пор очень чтят работники дипломатической службы. На премьерском мосту он добился повышения их пенсий на пять тысяч рублей. Для того времени — неплохие деньги даже для Москвы.

В целом же первое в новейшей истории России коалиционное правительство показало — вместе могут работать даже люди с очень разными взглядами. Для многих в те неспокойные месяцы кабмин Примакова стал правительством национального спасения.