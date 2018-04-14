Жители Сергиева Посада приняли участие в акции «Я готов разделять мусор»

Сергиев Посад присоединился к акции «Я готов разделять мусор», организованной правительством Московской области и лично губернатором Андреем Воробьевым . Рано утром в парке «Скитские пруды» установили экоточку со специальной урной для разных видов мусора.

Волонтеры весь день раздают листовки и рассказывают жителям о том, как нужно правильно разделять отходы: пластик, стекло и бумагу, а также проводят анкетирование. Практически все опрашиваемые идею раздельного сбора мусора воспринимают на ура и даже готовы установить у себя дома несколько урн, чтобы приучать молодое поколение к новой системе, которая поможет уберечь экологию в будущем.

Для нас это в новинку, но мы знаем, что Московская область очень серьезно к этому относится, поэтому мы готовы внедрять это дома. Я думаю, разницы нет — поставить один дома мусорный контейнер или несколько