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Жители Сергиева Посада приняли участие в акции «Я готов разделять мусор»
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Жители Сергиева Посада приняли участие в акции «Я готов разделять мусор» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сергиев Посад присоединился к акции «Я готов разделять мусор», организованной правительством Московской области и лично губернатором Андреем Воробьевым. Рано утром в парке «Скитские пруды» установили экоточку со специальной урной для разных видов мусора.
Волонтеры весь день раздают листовки и рассказывают жителям о том, как нужно правильно разделять отходы: пластик, стекло и бумагу, а также проводят анкетирование. Практически все опрашиваемые идею раздельного сбора мусора воспринимают на ура и даже готовы установить у себя дома несколько урн, чтобы приучать молодое поколение к новой системе, которая поможет уберечь экологию в будущем.
Для нас это в новинку, но мы знаем, что Московская область очень серьезно к этому относится, поэтому мы готовы внедрять это дома. Я думаю, разницы нет — поставить один дома мусорный контейнер или несколько
Ирина Ширяева, жительница Сергиева Посада.
Всего в акции «Я готов разделять мусор» участвуют семь городов области — Волоколамск, Серпухов, Коломна, Шатура, Клин, Дмитров и Сергиев Посад. В парке «Скитские пруды» совсем скоро появятся урны для раздельного мусора на постоянной основе, об этом рассказал директор парка Сергей Климашин. До 2019 года раздельный сбор мусора планируется повсеместно внедрить по всей области.
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