Секс-роботы и wi-fi избы. Самые странные и смешные законы депутата Петрова

Каждый человек, который хоть немного следит за законодательной жизнью Ленинградской области , должен знать человека по имени Владимир Петров . Дело в том, что он, по долгу службы являясь народным избранником и депутатом Закса, по праву считается самым активным «выдумщиком» среди всех областных законодателей. При этом какие только инициативы от него не поступали — от борделей с роботами до wi-fi изб. Ivbg.ru взглянул в прошлое и вспомнил самые странные и смешные предложения депутата Петрова.

Владимир Петров против соцсети ВКонтакте

В апреле 2017 года депутат Петров объявил настоящую войну социальной сети ВКонтакте. Дело дошло даже до публичного обращения в Роскомнадзор с просьбой «закрыть» доступ к соцсети на территории России . Разумеется, этого не произошло, а в руководстве самой соцсети над Петровым лишь посмеялись. Оказалось, причиной придирок Петрова к ВКонтакте стала разгоревшаяся дискуссия о доступе к соцсетям детей, не достигших 14-летнего возраста. Парламентарий ознакомился с пользовательским соглашением сайта и пришел к выводу, что ВКонтакте, по идее, не должен пускать малолетних в ряды своих пользователей. На деле выяснилось, что соцсеть не исполняет свои же правила, что и послужило причиной жалобы.

Однако Роскомнадзор жалобу отклонил, сославшись на то, что она безосновательна. Депутат Петров тут же отступил и не стал продолжать дело, вероятно посчитав его проигранным.

Петров оценил гражданство РФ в 50 миллионов

В июле 2017 года Владимир Петров написал обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой дать приоритетное право на получение российского гражданства тем, кто приобретает в стране недвижимость на сумму от 50 млн рублей, а также открывает в России социально ориентированный бизнес. В своем обращении областной депутат заметил, что получение российского паспорта — достаточно долгая и непростая процедура, а престиж страны на международной арене значительно вырос, что сделало российское гражданство более привлекательным. Он был уверен, что при некоторых корректировках в законодательстве это можно повернуть во благо российской экономики.

С одной стороны, инициатива звучит вполне обоснованно: люди, которые таким образом «инвестируют» в Россию, достойны получить гражданство страны. Однако Лавров не одобрил предложение, ведь иными словами, Петров предложил «продавать» российское гражданство, что само по себе выглядит не очень красиво.

Петров предложил создать «вторую азбуку». На латинице

На сей раз адресатом инициатив депутата Петрова стала министр образования РФ Ольга Васильева . В августе 2017 года он обратился к ней с предложением создать в стране вторую азбуку на латинице и внедрить ее изучение в вузах. Петров объяснил это предложение тем, что альтернативная азбука на латинице поможет разрешить много проблем, элементарно упростит многим людям жизнь, а также повысит интерес к изучению российской культуры странами, чей язык основан на латинском языке. В качестве примера того, как латиница сближает народы, депутат привел опыт Турции , которая в 20-м веке после смены алфавита на латинский существенно сблизилась с Европой.

Однако сближение с Европой не привлекло Васильеву и она отклонила предложение Петрова, сославшись на абсолютную нецелесообразность создания «второй азбуки» и тем более изменения из-за этого образовательной программы сотен ВУЗов страны.

Петров предложил разрешить взрослым «прогуливать» работу 1 сентября

Одна из немногих инициатив, которая была воспринята в народе с улыбкой и по-доброму, поступила от Владимира Петрова в самом конце лета 2017 года, когда до начала школьного сезона оставалось всего несколько дней. Тогда взрослые, у которых есть дети, могли бы всеми руками поддержать депутата Закса, ведь он предложил узаконить «прогулы» на работе 1 сентября каждого года. Обращение со своим интересным предложением Петров направил министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину . Инициативу законодатель объяснил тем, что многие родители вынуждены любыми способами отпрашиваться у начальства, чтобы проводить детей в школу. Вместе с тем 1 сентября — очень сентиментальный и важный день не только для школьников, но и для их родителей, особенно если речь идёт о первоклассниках или выпускниках.

Однако и здесь «народная» инициатива потерпела неудачу, несмотря на вероятную поддержку со стороны родителей всей России. В пресс-службе Минтруда РФ Петрову ответили, что необходимости в таком отгуле нет, так как работник и работодатель могут урегулировать данный вопрос в коллективном договоре. На этом вопрос о 1 сентября в виде выходного был закрыт.

Депутат Петров просит разрешить продажу шампанского в Новый год круглосуточно

В начале декабря 2017 года депутат Петров решил задуматься о новогодних праздниках, которые россияне традиционно отмечают застольями и с размахом. Так, законодатель предлагал разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год и Рождество. По мнению Петрова, запрет на продажу шампанского в новогоднюю ночью спровоцирует покупать контрафактную продукцию.

Однако в Петербурге и Ленобласти с 22:00 до 11:00 по-прежнему действует запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, и исключения из этого правила никто делать не собирался.

Wi-fi-избы в Ленобласти

Пожалуй, самое популярное предложение Петрова, которое даже попало на федеральные телеканалы (в юмористическую рубрику шоу Ивана Урганта на Первом канале) — это создание Wi-fi изб на территории Ленобласти вместо устаревших телефонных будок. Примечательно, что эту инициативу Петров на полном серьёзе обсуждал на личной встрече с губернатором Дрозденко. Было дело в декабре прошлого года.

Как ни странно, Дрозденко поддержал инициативу и даже сказал, что чисто технически эта задача реализуется довольно несложно. Однако прошло уже почти полгода, а к её реализации на практике так никто и не приступил. По всей видимости, сельское население Ленобласти и без дополнительных ухищрений умело обращается с домашними роутерами.

Петров хочет запретить бордели с роботами

Владимир Петров, изучая существующее законодательство в феврале 2018 года, обнаружил пробел, который позволяет любому желающему открыть заведение-бордель с секс-куклами. Парламентарий тут же выдвинул инициативу о пресечении и запрете так называемых «кибер-борделей», которые оборудованы секс-куклами и роботами. По словам Петрова, с вопросами к нему обратились предприниматели Ленобласти. Они попросили пояснить, как регулируется подобный бизнес. Оказалось, что никак.

Однако депутаты Заксобрания Ленобласти отказались рассматривать законопроект Петрова о запрете борделей с секс-роботами. Депутат возмутился и сказал, что вопрос сняли с повестки дня незаконно. Однако его успокоили: законопроект всего лишь требует доработки профильным комитетом. Когда парламентарии вернутся к рассмотрению необычной инициативы, они не уточнили. На дворе уже апрель, а бордели с секс-роботами так и не оказались под запретом.