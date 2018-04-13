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В Югре отправили в отставку мэра-единоросса, парализовавшего работу администрации
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В Югре отправили в отставку мэра-единоросса, парализовавшего работу администрации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Югре за неудовлетворительную работу в отставку отправлен глава поселка Кедровый Иван Воронов. Такое решение совет депутатов сельского поселения принял единогласно. Все девять депутатов проголосовали за отставку, пишет «Интерфакс-Урал».
«Вчера, 12 апреля, совет депутатов отправил в отставку Ивана Воронова в связи с неисполнением полномочий. Решение об отставке Ивана Воронова было поддержано губернатором ХМАО Натальей Комаровой и населением Кедрового», — отмечает председатель совета депутатов Люция Шахова.
Жителей и депутатов не устроила работа главы поселения в сферах противопожарной безопасности, благоустройства, исполнения бюджета и улучшения состояния дорог. Воронов был избран на этот пост в сентябре 2017 года от «Единой России».
«Так, у нас пожарные водоемы не было видно из-под снега, хотя к ним пути должны быть расчищены в любое время года. Он, в частности, не знал, сколько у него пожводоемов находится в ведении. Он судился и уволил многих работников администрации Кедрового. Парализовал работу финансового сектора, что привело к долгам по платежам ЖКХ, связи, электроэнергии. Как следствие остановил работу местный дом культуры», — пояснила Люция Шахова.
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