Рейтинг медиаактивности компаний Краснодарского края. Март-2018 

10. «КЛААС» — 34 (new)
25 марта генерального директора «КЛААС» Ральфа Бендиша с юбилеем поздравил губернатор Кубани. Кондратьев подчеркнул, что «КЛААС» постоянно стремится быть лучшим на рынке, выпускать самую эффективную и надежную технику.
В прошлом месяце компания CLAAS подтвердила свое участие в выставке Агросалон-2018, где ведущие производители из разных стран мира представят свои передовые наработки в области сельхозтехники и агропромышленного оборудования. Кроме того, «КЛААС» оказалась одной из шести кубанских компаний (вместе с «Базэл Аэро»), попавшей в рейтинг работодателей HeadHunter 2017.
9. Агрохолдинг «Кубань» — 39 (18)
В марте стало известно, что входящий в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски агрохолдинг «Кубань» в 2017 году получил почти в четыре раза меньше субсидий, чем годом ранее. По словам председателя совета директоров компании Андрея Олейника, в 2016 году агрохолдинг получил около 400 млн рублей субсидий, в 2017-м выделенный компании объем средств снизился до 360 млн рублей. А фактически компания заработала лишь 56 млн рублей из этой суммы. Также Олейник заявил, что рентабельность сельскохозяйственного бизнеса неуклонно снижается.
Впрочем, не обошлось и без позитивных новостей: «Кубань» получила 145 млн рублей за утрату части урожая от засухи в 2017-м. Еще стало известно, что агрохолдинг прошел аттестацию на соответствие производства молока нормам Евросоюза.
8. Всероссийский детский центр «Смена» — 48 (64)
В прошлом месяце в «Смене» завершилась выездная встреча «С уверенностью в будущее», в которой приняло участие 100 воспитанников детских домов из 15 регионов страны. Этот проект в этом году отмечает свое пятилетие — юбилейная смена пройдет также в ВДЦ «Смена» летом. А в середине месяца в ВДЦ «Смена» стартовали четыре образовательные программы: профориентационная смена «Город мастеров», «Городская среда — территория развития», образовательный проект «Я — Гражданин!» и «Волонтер».
7. «НЭСК-электросети» — 49 (new)
С аварией в Краснодаре пришлось столкнуться и еще одному энергомонополисту. С 10 на 11 марта из-за грозы, дождя и ветра в Краснодаре без электроснабжения остались около 25 тыс. человек. Аварийные отключения в распределительных сетях произошло в зоне ответственности «НЭСК-электросети». Аварийно-восстановительными работами занимались восемь бригад.
В то же время глава Новороссийска Игорь Дяченко пообещал приложить все усилия, чтобы лишить постов руководителей местного филиала компании «НЭСК — электросети». Мэра рассердило продолжительное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах города. А по требованию мэра Краснодара перенесли столб, ранее установленный подрядчиком НЭСК-электросети» посередине тротуара.
6. «Кубаньэнерго» — 91 (199)
Внимание журналистов в конце марта привлекла связанная с компанией новость об аварии на одной из ее подстанций, ставшей причиной ночного блэкаута на значительной части Краснодара. Впрочем, аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Кубаньэнерго» за несколько часов устранили последствия ЧП.
Прошлый месяц для энергетической компании был насыщен финансово-ремонтными новостями. СМИ сообщали, что «Кубаньэнерго» направит 15 млн рублей на ремонт распредсетей в Лабинском энергорайоне, 35 млн рублей — на увеличение мощности центров под Анапой и 58 млн рублей — на ремонт оборудования в Тихорецком энергорайоне. А еще «Кубаньэнерго» реконструировало крупнейшую подстанцию в Новороссийске, на что было направлено 338 млн рублей.
5. «Базэл Аэро» — 100 (new)
В прошлом месяце оператор аэропортов Кубани отчитался о достижениях первых двух месяцев. В компании сообщили, что прирост пассажиропотока за этот период составил 18% в сравнении с показателями аналогичного периода 2017 года. А всего же аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика с начала года обслужили более 1,375 млн пассажиров.
Кроме того, компания сообщила о новой акции: теперь в ее аэропортах ребенок может зарегистрировать на рейс свою игрушку. А еще в марте в Сочи прошел ежегодный конкурс среди сотрудников наземных служб аэропортов «Базэл Аэро». В нем также впервые приняли участие специалисты наземных служб аэропорта Красноярска. Также аэропорт Сочи третий год подряд был признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров в независимом авторитетном рейтинге Airport Service Quality (ASQ) международного совета аэропортов (ACI).
4. «Абрау-Дюрсо» — 114 (284)
Значительная часть новостей, в которых упоминалась компания, в марте была связана с ее владельцем Борисом Титовым, участвовавшим в выборах президента РФ. Кстати, именно в Абрау Титов обустроил свой штаб и тут же проголосовал на выборах.
Впрочем, новостей о жизни самой компании тоже хватало. В марте в Абрау-Дюрсо прошла конференция по развитию агротуризма на Кубани, в рамках которой виноделы и власть говорили с экспертами из Франции. Позже здесь же подписали соглашение с французскими инженерами и специалистами в сельском туризме. А на международном дегустационном конкурсе MUNDUSvini в немецком городе Нойштадте вина из коллекций «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Дивноморское» и «Винодельня Ведерниковъ» получили одну золотую и семь серебряных медалей.
3. Всероссийский детский центр «Орленок» — 121 (88)
Медийная повестка известного российского лагеря оказалась традиционно насыщенной. В марте в «Орленке» прошел финал конкурса Российского движения школьников, где лучшими были признаны работы ребят из Москвы, Тувы, Кузбасса и еще шести регионов. Здесь же прошел всероссийский фестиваль юных журналистов «Медиаволна». Кроме того, в ВДЦ завершил работу слет школьных лесничеств Краснодарского края. А в конце месяца сюда отправилась делегация детей и молодежи из Московской области, являющихся участниками движения «Юнармия».2. Новороссийский морской торговый порт — 343 (104) НМТП привлек внимание журналистов благодаря резонансным событиям, разворачивающимся вокруг собственников компании. Внеочередное общее собрание акционеров должно было пройти в начале марта, подняв вопрос о переизбрании совета директоров. Это происходило на фоне переговоров о продажи пакета акций между двумя крупнейшими собственниками порта: группой «Сумма» и «Транснефтью». Однако в самом конце месяца совладелец «Транснефти» Зиявудин Магомедов был арестован.
В марте крупнейший российский порт подал в суд иск к Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, обвинив последнего к причастности в возникновении коллапса в порту.
А еще НМТ получил претензии по налогам на 9,4 млрд рублей, которые ФНС нашла за 15 месяцев проверки. Также в марте стало известно, что чистая прибыль компании по РСБУ по итогам 2017 года снизилась на 25,1% — до 30,47 млрд рублей.
1. Сеть «Магнит» — 619 (1101)
Главной новостью для ретейлера стал окончательный переход контрольного пакета акций (29,1%) из рук Сергея Галицкого во владение группы ВТБ. Впрочем, вопреки стенаниям многочисленных фанатов миллиардера, на этом жизнь компании не закончилась. Так, глава Почты России Николай Подгузов еще раз подтвердил, что управляемая им госкомпания намеренна тесно взаимодействовать с торговой сетью.
Кроме того, в марте ретейлер в Ухте открыл десять магазинов особого формата «Магнит-Опт». Также компания в тестовом режиме запустила автоматическую систему мониторинга «Антисон», которая удаленно следит за самочувствием сотрудников во время работы.
Впрочем, в прошлом месяце сеть снова стала фигурантом громких скандалов. Так, в магазинах «Магнита» в Краснодаре и Брянске покупатели устроили давку и драку за игрушками, которые продавали по акции. Видео и фото с этими эксцессами получили резонанс в социальных сетях и СМИ. Компания в очередной раз стала одним из лидеров по нарушениям сразу в нескольких регионах страны. А в Екатеринбурге «Магнит» оштрафовали за задержку декретных выплат.
О рейтинге
«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов крупнейших компаний Краснодарского края, который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти компаний, набравших наибольшее количество упоминаний