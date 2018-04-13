Рейтинг медиаактивности компаний Краснодарского края. Март-2018

10. «КЛААС» — 34 (new)

25 марта генерального директора «КЛААС» Ральфа Бендиша с юбилеем поздравил губернатор Кубани. Кондратьев подчеркнул, что «КЛААС» постоянно стремится быть лучшим на рынке, выпускать самую эффективную и надежную технику.

В прошлом месяце компания CLAAS подтвердила свое участие в выставке Агросалон-2018, где ведущие производители из разных стран мира представят свои передовые наработки в области сельхозтехники и агропромышленного оборудования. Кроме того, «КЛААС» оказалась одной из шести кубанских компаний (вместе с « Базэл Аэро »), попавшей в рейтинг работодателей HeadHunter 2017.

В марте стало известно, что входящий в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски агрохолдинг «Кубань» в 2017 году получил почти в четыре раза меньше субсидий, чем годом ранее. По словам председателя совета директоров компании Андрея Олейника, в 2016 году агрохолдинг получил около 400 млн рублей субсидий, в 2017-м выделенный компании объем средств снизился до 360 млн рублей. А фактически компания заработала лишь 56 млн рублей из этой суммы. Также Олейник заявил, что рентабельность сельскохозяйственного бизнеса неуклонно снижается.

Впрочем, не обошлось и без позитивных новостей: «Кубань» получила 145 млн рублей за утрату части урожая от засухи в 2017-м. Еще стало известно, что агрохолдинг прошел аттестацию на соответствие производства молока нормам Евросоюза

8. Всероссийский детский центр «Смена» — 48 (64)

В прошлом месяце в «Смене» завершилась выездная встреча «С уверенностью в будущее», в которой приняло участие 100 воспитанников детских домов из 15 регионов страны. Этот проект в этом году отмечает свое пятилетие — юбилейная смена пройдет также в ВДЦ «Смена» летом. А в середине месяца в ВДЦ «Смена» стартовали четыре образовательные программы: профориентационная смена «Город мастеров», «Городская среда — территория развития», образовательный проект «Я — Гражданин!» и «Волонтер».

7. «НЭСК-электросети» — 49 (new)

С аварией в Краснодаре пришлось столкнуться и еще одному энергомонополисту. С 10 на 11 марта из-за грозы, дождя и ветра в Краснодаре без электроснабжения остались около 25 тыс. человек. Аварийные отключения в распределительных сетях произошло в зоне ответственности «НЭСК-электросети». Аварийно-восстановительными работами занимались восемь бригад.

В то же время глава Новороссийска Игорь Дяченко пообещал приложить все усилия, чтобы лишить постов руководителей местного филиала компании «НЭСК — электросети». Мэра рассердило продолжительное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах города. А по требованию мэра Краснодара перенесли столб, ранее установленный подрядчиком НЭСК-электросети» посередине тротуара.

6. «Кубаньэнерго» — 91 (199)

Внимание журналистов в конце марта привлекла связанная с компанией новость об аварии на одной из ее подстанций, ставшей причиной ночного блэкаута на значительной части Краснодара. Впрочем, аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Кубаньэнерго» за несколько часов устранили последствия ЧП.

Прошлый месяц для энергетической компании был насыщен финансово-ремонтными новостями. СМИ сообщали, что «Кубаньэнерго» направит 15 млн рублей на ремонт распредсетей в Лабинском энергорайоне, 35 млн рублей — на увеличение мощности центров под Анапой и 58 млн рублей — на ремонт оборудования в Тихорецком энергорайоне. А еще «Кубаньэнерго» реконструировало крупнейшую подстанцию в Новороссийске, на что было направлено 338 млн рублей.

5. «Базэл Аэро» — 100 (new)

В прошлом месяце оператор аэропортов Кубани отчитался о достижениях первых двух месяцев. В компании сообщили, что прирост пассажиропотока за этот период составил 18% в сравнении с показателями аналогичного периода 2017 года. А всего же аэропорты Краснодара, Сочи , Анапы и Геленджика с начала года обслужили более 1,375 млн пассажиров.

Кроме того, компания сообщила о новой акции: теперь в ее аэропортах ребенок может зарегистрировать на рейс свою игрушку. А еще в марте в Сочи прошел ежегодный конкурс среди сотрудников наземных служб аэропортов «Базэл Аэро». В нем также впервые приняли участие специалисты наземных служб аэропорта Красноярска . Также аэропорт Сочи третий год подряд был признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров в независимом авторитетном рейтинге Airport Service Quality (ASQ) международного совета аэропортов (ACI).

Значительная часть новостей, в которых упоминалась компания, в марте была связана с ее владельцем Борисом Титовым , участвовавшим в выборах президента РФ. Кстати, именно в Абрау Титов обустроил свой штаб и тут же проголосовал на выборах.

Впрочем, новостей о жизни самой компании тоже хватало. В марте в Абрау-Дюрсо прошла конференция по развитию агротуризма на Кубани, в рамках которой виноделы и власть говорили с экспертами из Франции . Позже здесь же подписали соглашение с французскими инженерами и специалистами в сельском туризме. А на международном дегустационном конкурсе MUNDUSvini в немецком городе Нойштадте вина из коллекций «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Дивноморское» и «Винодельня Ведерниковъ» получили одну золотую и семь серебряных медалей.

3. Всероссийский детский центр «Орленок» — 121 (88)

В марте крупнейший российский порт подал в суд иск к Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, обвинив последнего к причастности в возникновении коллапса в порту.

А еще НМТ получил претензии по налогам на 9,4 млрд рублей, которые ФНС нашла за 15 месяцев проверки. Также в марте стало известно, что чистая прибыль компании по РСБУ по итогам 2017 года снизилась на 25,1% — до 30,47 млрд рублей.

Кроме того, в марте ретейлер в Ухте открыл десять магазинов особого формата «Магнит-Опт». Также компания в тестовом режиме запустила автоматическую систему мониторинга «Антисон», которая удаленно следит за самочувствием сотрудников во время работы.

Впрочем, в прошлом месяце сеть снова стала фигурантом громких скандалов. Так, в магазинах «Магнита» в Краснодаре и Брянске покупатели устроили давку и драку за игрушками, которые продавали по акции. Видео и фото с этими эксцессами получили резонанс в социальных сетях и СМИ. Компания в очередной раз стала одним из лидеров по нарушениям сразу в нескольких регионах страны. А в Екатеринбурге «Магнит» оштрафовали за задержку декретных выплат.

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