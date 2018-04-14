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Стало известно, кто станет новым Терминатором
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Стало известно, кто станет новым Терминатором 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, в интервью изданию Deadline назвал имя актера, который заметит Арнольда Шварценеггера.
Им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, известный ролью Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ. И. Т.». Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.
Ранее 70-летнему Шварценеггеру провели открытую операцию на сердце. Очнувшись, он произнес слова: «I'm back» ("Я вернулся"), отсылая к культовой фразе своего персонажа.
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