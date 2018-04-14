Стало известно, кто станет новым Терминатором

Им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна , известный ролью Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ. И. Т.». Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.

Ранее 70-летнему Шварценеггеру провели открытую операцию на сердце. Очнувшись, он произнес слова: «I'm back» ("Я вернулся"), отсылая к культовой фразе своего персонажа.