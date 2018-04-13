Молдавия отозвала генконсула в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейское интеграции предлагает отозвать Вячеслава Филипа с должности генерального консула Молдавии в городе Стамбул, Турция ", — заявил на заседании в пятницу глава МИД Тудор Ульяновски.

Его предложение поддержали единогласно.

Ливана, Сирии и По версии прокуратуры, генконсул в 2012–2016 годах получал взятки взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании Ирака . Кроме того, его подозревают в нарушении законодательства в части выдачи арабским гражданам документов для въезда и нахождения на территории Молдавии, а также в нарушении правил борьбы с международным терроризмом. Следователи считают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. В прокуратуре утверждают, что за свои услуги генконсул требовал 100-200 долларов.

Если вина молдавского консула будет доказана, то ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы со штрафом на сумму до 28,6 тысячи долларов с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.