Судебные приставы эвакуировали автомобили вологжан-должников за теплоснабжение

Совместный рейд судебных приставов и сотрудников предприятия «Вологдагортеплосеть» прошел сегодня в микрорайоне Лукьяново. У троих вологжан были арестованы и эвакуированы автомобили.

Выйти в рейд рано утром — возможность достучаться до тех, должников, которые игнорируют извещения и предупреждения. Сегодня приставы от разговоров переходят к действиям: в счет погашения долга арестовывается имущество неплательщика, а именно автомобиль.

На улице Залинейной хозяйка «Шевроле» поясняет приставам: долгое время не могла найти работу, потому и не платила. Сейчас долг за отопление ее квартиры составляет почти 70 тысяч рублей.

«Я совсем недавно нашла постоянную работу, а до этого перебивалась случайными заработками. У мужа зарплата всего 10 тысяч. Денег не хватало на оплату», — пояснила вологжанка.

Теперь иномарка отправится на стоянку судебных приставов, а у владелицы авто есть 10 дней, чтобы оплатить по счетам.

Татьяна Соснина. «Если долги не будут погашены, данное автотранспортное средство передадут на оценку и реализуют. Вырученные средства направят на погашение долга», — пояснила судебный пристав — исполнитель отдела судебных приставов № 2 по городу Вологда

Еще два автомобиля в микрорайоне Лукьяново также утром сегодня погрузили на эвакуатор. А вот на улице М. Поповича владелица транспортного средства долг гасить уже начала. Женщина предъявила приставам соответствующие квитанции, поэтому машина осталась на месте.

Как правило, у неплательщиков копятся долги сразу по всем видам коммунальных счетов: за тепло, газ, воду, электричество. Средняя сумма задолженности за отопление составляет 30 тысяч, максимальный долг — 160 тысяч рублей. Сотрудники «Вологдагортеплосети» поясняют, такая сумма может накопиться, если не оплачивать счета в течение двух лет.

«На данный момент задолженность физических лиц перед предприятием «Вологдагортеплосеть» превышает 500 миллионов рублей. Если оплата не поступает по истечении двух месяцев, мы обращаемся в суд для взыскания задолженности в судебном порядке», — прокомментировала юрисконсульт по взысканию дебиторской задолженности МУП «Вологдагортеплосеть» Ольга Васильева

Совместные рейды судебных приставов и сотрудников предприятия с наступлением весны будут проходить еженедельно. Специалисты говорят, арест имущества — одна из самых действенных мер. Владельцы автомобилей стараются вернуть машину, и деньги, как правило, находятся. За два месяца в пользу «Вологдаортеплосети» совместными усилиями удалось вернуть более 40 млн рублей.