Валежник, детский сон и блокировка сайтов. В чем польза кировских депутатов Госдумы?

Ораторские способности

Кирилл Черкасов , который заседает в Госдуме уже более десяти лет, за время работы последнего созыва внес на рассмотрение четыре законопроекта и 50 раз выступал на заседаниях. Так, представитель ЛДПР с однопартийцами внес на рассмотрение законопроект о создании должности уполномоченного по правам инвалидов. Депутаты от ЛДПР и КПРФ два года назад уже безуспешно пытались внести похожий законопроект. Правда, тогда депутатская комиссия пришла к выводу, что защитой прав инвалидов уже занимаются другие ведомства. Депутаты доработали закон, и сейчас он готовится к рассмотрению.

Кроме того, Черкасов занимался разработкой проекта, который должен был решить проблему «кричащих» рекламных роликов в Интернете. Если его примут, показ ролика будет предваряться информационным сообщением, а короткие записи перестанут прерываться рекламой. Другие проекты депутата, тоже пока не принятые, должны исключить капремонт из состава платы за коммунальные услуги и в перспективе повысить качество питьевой воды.

Небольшое количество проектов, внесенных на рассмотрение парламента, депутат объясняет противодействием «Единой России» . «Мы — оппозиционная партия, мы вносили много законопроектов, но их не поддерживали. Мы хотим договариваться, в том числе с правящей партией, но нас не слышат. Власть перестала уважать всех, не хочет разговаривать с людьми», — говорит Черкасов.

Перестарался с садоводством

Похожая ситуация у единоросса Олега Валенчука , чьему законотворческому порыву, согласно логике Черкасова, ничто мешать не должно. За полтора года Валенчук, не покидавший стен Госдумы с 2007 года, внес на рассмотрение три закона и два раза выступил перед коллегами. Олег Дорианович, возглавляющий Союз садоводов России , был в числе депутатов, выступавших за продление «дачной амнистии», которая упрощает процедуру регистрации частных домов. «Строятся в России новые дома, создаются семьи, все больше людей возвращается на родную землю, осваивает и развивает территории нашей большой страны. И таких людей необходимо сейчас поддержать. Продление закона о „дачной амнистии“ — адресная и своевременная инициатива», — отмечал Валенчук.

Кроме того, главный садовод России вместе с другим представителем области — Рахимом Азимовым — внес вклад в принятие закона о валежнике, на сбор которого раньше нужно было получать разрешения. Теперь валежник можно свободно собирать для отопления домов. Новый закон, заявляют депутаты, сэкономит деньги сельчанам и дачникам, готовым самостоятельно «ходить по дрова».

Светлый образ депутата

А вот единоросс Рахим Азимов, который впервые избирался в Госдуму, был гораздо активнее своих опытных коллег. Выступлениями он не отметился, однако вместе с однопартийцами внес на рассмотрение 84 проекта. Азимов был в числе депутатов, которые предложили снять с граждан обязанность доказывать отсутствие долгов за капремонт для получения компенсации. Кроме того, кировский депутат работал над законами, которые вводят уголовную ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам, а также за обещания и просьбы участвовать коммерческом подкупе. Все они в скором времени будут рассматриваться Госдумой.

Азимов также участвовал в разработке неоднозначного закона о блокировке сайтов, которые публикуют сведения, порочащие честь и достоинство. Гражданский кодекс и раньше допускал удаление порочащей информации, однако новые поправки вводят быстрый механизм исполнения судебных решений. Теперь блокировка ресурсов, публикующих фейковые новости, будет происходить в течение одного рабочего дня. Законопроект уже принят в окончательном чтении. Эксперты и представители оппозиции новый закон оценивают неоднозначно: некоторые депутаты уже заявили, что он приведет к введению запрета за инакомыслие и цензуре.