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Тестовый запуск фонтана в сквере «Шанхай» перенесли на конец мая
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Тестовый запуск фонтана в сквере «Шанхай» перенесли на конец мая 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В этом году в Самаре включат 38 фонтанов. Об этом рассказал энергетик МП «Спецремстройзеленхоз» Анатолий Козырев.
— На 21 апреля назначили тестовый запуск. Но из-за погодных и технических условий в этот день запустят не все фонтаны, — пояснил Анатолий Козырев. — Ввод в эксплуатацию фонтана в сквере «Шанхай» на Молодогвардейской отложили до конца мая.
По его словам, в праздники его будут реконструировать. Еще «за бортом» теста окажется, скорее всего, и фонтан в парке Металлургов. Его не успеют доделать до официального запуска — 1 мая.
Также рабочие подключают оборудование в фонтане у бассейна ЦСК ВВС.
Электрики подводят кабели к подводным лампам
Электрикам предстоит решить сложную задачу, ведь большинство соединений находятся под водой. Кроме того, необходимо синхронизировать водяные струи, музыку и свет. Эти работы займут еще три дня.
— Шоу-программа «поющего» и «танцующего» фонтана не поменяется. Горожане смогут услышать как классические произведения, так и композиции местных исполнителей, — добавил Анатолий Козырев.
Рабочие проверят фонтан во время общегородского субботника
Пробный запуск фонтанов состоится 21 апреля во время общегородского субботника. За день до этого проверят новый фонтан на четвертой очереди набережной, у стелы «Ладья».
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