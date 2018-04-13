10 малоизвестных филантропов и благотворителей дореволюционной России

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Праздник этот отмечается всего в четырнадцатый раз. Он негосударственный, существует исключительно благодаря общественной инициативе, зато объединяет участников социального партнерства со всей России.

Инициаторами Дня мецената и благотворителя выступили в 2005 году генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский меценат» Аркадий Соснов. Что же касается выбора дня, то с ним все было очень просто: 13 апреля 70 года до н.э. родился римский аристократ, покровитель художников, артистов и музыкантов Гай Цильний Меценат, чье имя со временем стало нарицательным для всех, кто занимался этой деятельностью.

История российских благотворителей и меценатов, как правило, отсчитывается с XVIII века, со времен промышленника Григория Строганова, спонсора строгановской школы иконописи. И Никиты Демидова, сделавшего себе имя не только на создании русской металлургии, но и за счет помощи деньгами и материалами в строительстве Санкт-Петербурга

Но подлинный расцвет отечественного меценатства приходится на вторую половину XIX столетия и начало ХХ века. Именно тогда стали знамениты такие легендарные покровители искусства и общественных нужд, как Александр Штиглиц — создатель Центрального училища технического рисования в Петербурге (нынешней Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии, носящей его имя). А также братья Павел Сергей Третьяковы — создатели и попечители Третьяковской картинной галереи. На рубеже веков жили и меценатствовали Савва Мамонтов Савва Морозов , Алексей Бахрушин и Алексей Хлудов, Петр Щукин и Кузьма Солдатенков. А мультимиллионер Гаврила Солодовников стал известен благодаря самому крупному в истории отечественного благотворительства и меценатства денежному пожертвованию: почти все свое состояние, а точнее, 20 147 700 рублей (около $9 млрд в современных ценах) он завещал потратить на благотворительность!

Но этими именами история российских благотворителей и меценатов не исчерпывается: были и другие, кто жертвовал, возможно, меньшие деньги или с меньшей помпой, но тем не менее, сделал столь же много для искусства и науки России. Когда читаешь их истории, то понимаешь, каков был истинный размах меценатства в России. О десяти таких благотворителях сегодня и рассказывает «МИР 24».

Великая княгиня Елена Павловна (1807-1873)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская, выйдя замуж за великого князя Михаила Павлович и приняв православие, стала называться Еленой Павловной. И снискала себе славу не только как блестящая светская дама, но и как крупный государственный и общественный деятель, сторонница отмены крепостного права, и в том числе — как крупная благотворительница.

Но настоящую мировую славу ей принесло участие в создании и деятельности Крестовоздвиженской общины сестер милосердия — первого отряда будущего Красного Креста , о котором основатель этой организации Анри Дюран сказал так: «Если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Еленой Павловной».

Дмитрий Бенардаки (1799-1870)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Промышленник Дмитрий Бенардаки вошел в историю российской промышленности в первую очередь как создатель Сормовского завода — одного из старейших судостроительных предприятий в России, но не меньше был известен как филантроп и меценат. Солидные доходы, которые он получал от своих судостроительных и золотодобывающих предприятий, позволяли ему тратить существенные суммы на благотворительность.

В частности, Дмитрий Бенардаки поддерживал Николая Гоголя , который в знак признательности увековечил своего покровителя в образах благодетельного капиталиста Костанжогло и благотворителя Афанасия Муразова во втором томе «Мертвых душ».

Промышленник профинансировал строительство в Петербурге Греческой посольской церкви во имя святого великомученика Димитрия Солунского — той самой, которой после ее уничтожения в 1962 году Нобелевский лауреат Иосиф Бродский посвятил строки «Так мало нынче греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь».

Кроме этого, Бенардаки основал фонды благотворительности нуждающимся учащимся петербургских мужских гимназий, создал несколько земледельческих колоний и ремесленных приютов для детей, осужденных за мелкие преступления.

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Представитель знаменитого рода русских промышленников Демидовых, Павел Демидов снискал себе славу в первую очередь как благотворитель и меценат. Юнкером участвовавший в Бородинском сражении, он сделал блестящую военную карьеру и вышел в отставку в 1826 году в чине ротмистра. Так же блестяще Павел проявил себя и на гражданском поприще, дослужившись до чина действительного статского советника (генерал-майор по армейским меркам).

Но более, чем военный и государственный деятель, он был известен современникам тем, что ежегодно, до самой своей смерти вносил в Академию наук (избравшую его своим почётным членом) по 20 000 рублей «на награды за лучшие по разным частям сочинения в России» и по 5000 рублей «на издание увенчанных Академиею рукописных творений».

Василий Кокорев (1817-1889)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Старообрядец, купец, заслуживший у своих коллег уважительное прозвище «Откупщицкий царь», участник строительства многих железных дорог в России, Василий Кокорев был еще и почетным членом Академии художеств — за свою меценатскую деятельность.

Именно он собрал коллекцию картин русских и иностранных художников, которая стала основой первой в Москве публичной картинной галереи, названной Кокоревской. В ней было четыре десятка работ Карла Брюллова, свыше двух десятков полотен Ивана Айвазовского и множество картин других знаменитых русских художников (после разорения Кокорева часть этой коллекции приобрели императорский двор, а также меценаты Павел Третьяков и Дмитрий Боткин).

Но одним интересом к живописи благотворительность Василия Кокорева не исчерпывалась. Он был инициатором и основным инвестором строительства первой в Москве конной железной дороги — конки, предшественника трамвая.

Он также финансировал снаряжение русской армии, освобождавшей Болгарию от турецкого ига, и оказывал покровительство многим знаменитым ученым, в частности, химику Дмитрию Менделееву.

Христофор Леденцов (1842-1907)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Наследник вологодской купеческой семьи, Христофор Леденцов в отечественной истории навсегда останется как один из самых знаменитых покровителей науки, к которой всегда имел колоссальный интерес. В его вологодском доме была собрана огромная, в несколько тысяч томов научно-техническая библиотека, в числе его знакомых были многие известные ученые, а оба сына окончили Императорское техническое училище — детище многих российских изобретателей и конструкторов (ныне МГТУ им. Баумана ).

Свой личный капитал Христофор Леденцов завещал на создание «русского Нобеля» — «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений». Правда, в отличие от Нобелевского фонда, целью этого общества было оказание помощи «таким открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате капитала могли бы приносить возможно большую пользу для большинства населения». А пособия от общества должны были помогать внедрению изобретений, «а не следовать за ними в виде премий, субсидий, медалей».

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Граф Сергей Строганов успел принять участие в Отечественной войне 1812 года, остался в армии и дослужился до чина генерала от кавалерии. Но ничуть не меньше был известен как покровитель просвещения, в первую очередь как один из попечителей Московского учебного округа. Двенадцатилетний период его попечительства, заслуживший уважительное прозвище «строгановских времен», стал одним из самых удачных в истории московской системы образования, и прежде всего в истории Императорского Московского университета

Кроме того, почти 40 лет Сергей Строганов был председателем Московского общества истории и древностей Российских, и каждый год на свои деньги он снаряжал археологические экспедиции, результатом которых стали раскопки керченских кладов и так называемого «скифского золота», которое ныне экспонируется в Эрмитаже.

Но наибольшую известность графу Строганову принесло учреждение первой в России бесплатной и открытой для всех талантливых детей без учета их происхождения рисовальной школы, позднее названной Строгановским училищем (ныне Московская государственная художественно-промышленная академия им. Строганова).

Гаджи Тагиев (1823-1924)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} В истории дореволюционного российского меценатства и благотворительства очень мало нерусских фамилий, и тем заметнее в ряду знаменитых покровителей науки и искусства имя азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Тагиева. Рано потерявший мать, он с 10 лет начал работать на стройке, к 15 годам освоил ремесло каменщика, а к 30 годам завел собственное дело — торговал мануфактурой. Но настоящее богатство ему принесла нефть, а позднее Гаджи Тагиев сумел войти в легкую и пищевую промышленность, что еще больше увеличило его капиталы.

Вот тогда-то Тагиев и нашел возможности тратить свои деньги на благотворительность. Основное внимание он уделял образованию, словно компенсируя собственную неграмотность. Тагиев стал почетным попечителем Бакинской Мариинской женской гимназии и почетным попечителем Бакинского низшего технического училища. Он построил в селе Мардакяны школу садоводства, ставшую первой мужской крестьянской школой-интернатом в Азербайджане . А также выделял стипендии для студентов-мусульман, позволявшие им учиться даже в Санкт-Петербурге.

Федор Чижов (1811-1877)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Промышленник Федор Чижов, потомок небогатых костромских дворян, стоит в этом списке особняком. Прежде всего потому, что до того, как заняться финансово-промышленной деятельностью, он получил блестящее научное образование, окончив физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, и остался там на преподавательской работе, довольно скоро защитив магистерскую диссертацию.

Позднее Чижов сделался промышленником, и именно на поддержку русской промышленности он и завещал потратить накопленный капитал. На деньги Чижова после его смерти были открыты пять профессионально-технических учебных заведений: два ремесленных училища (низшее химико-техническое и среднее механико-техническое) в Костроме и еще три низших училища в Кологриве , Чухломе и Макарьеве . Эти училища имели первоклассное оборудование и превосходный педагогический состав, а лучших учеников отправляли на стажировку за границу.

Павел Шелапутин (1848-1914)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Многие русские купцы и предприниматели XIX века были из старообрядцев, и Павел Шелапутин не исключение. Потомственный дворянин, получивший блестящее домашнее образование, он знал толк не только в предпринимательстве, но и в искусствах, особенно музыке и живописи.

Один из собственников Балашихинской мануфактуры, входившей в сотню крупнейших в Европе, Павел Шелапутин как меценат и благотворитель оставил колоссальное наследство, воплощенное в камне. Это переданный Московскому университету Институт усовершенствования гинекологов имени А. П. Шелапутиной (его матери), мужская гимназия, ремесленное училище, мужское ремесленное училище и женское ремесленное училище — все имени Григория Шелапутина (его отца), а также реальное училище имени Анатолия Шелапутина (его сына) и Педагогический институт на Девичьем поле.

После смерти Павла Шелапутина один из крупнейших русских журналов, «Нива», писал о нем так: «Павел Григорьевич был ярким представителем того благородного меценатства, которым издавна отличалась Москва, создававшая множество культурных учреждений — больниц, школ и т. п. на частные средства».

Николай Шереметьев (1751-1809)

Фото: википедия / в общественном достоянии

{} Граф Николай Шереметьев навсегда вошел в историю российского меценатства и благотворительности своим главным даром — Странноприимным домом в Москве на Садовом кольце, который в народе называли Шереметьевской больницей (сейчас в этом здании располагается Институт скорой и неотложной помощи им. Склифосовского).

Примечательно, что почти до конца жизни граф Шереметьев о благотворительности не помышлял — все изменила его супруга. Ею стала бывшая крепостная актриса его театра Прасковья Жемчугова-Ковалева, которой граф дал вольную за три года до свадьбы. Увы, семейная жизнь их была недолгой: через два года супруга умерла, едва успев родить сына Дмитрия. Но перед смертью она завещала своему мужу и господину посвятить себя благотворительности — и он выполнил ее волю.

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