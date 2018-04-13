«Русполимет» станет партнером лаборатории SAPNext-GenLab в горно-металлургической индустрии

ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки, Нижегородская область ), SAP, НИТУ «МИСиС» и ASAPConsulting откроют первую российскую лабораторию SAPNext-GenLab для разработки новых технологических решений для горнодобывающей и металлургической индустрий, сообщается на официальной странице «Русполимета» в социальной сети.

Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано на SAP Форуме в Москве . Согласно ему, студенты МИСиС будут разрабатывать новые проекты с использованием технологий обработки больших данных, решений для автоматизации и цифровизации производства для ведущих российских компаний — партнеров и заказчиков SAP.

«SAPNext-GenLab — это новая площадка для изучения передовых технологий, разработки собственных проектов для студентов и преподавателей НИТУ «МИСиС». В лаборатории молодые специалисты получат доступ к обучающим материалам, ИТ-решениям SAP, а также к технологическому оборудованию для тестирования и экспериментов», — уточняется в сообщении.

Компании «Русполимет» и ASAPConsulting станут первыми партнерами лаборатории.

«Русполимет» — это наукоемкое, высокотехнологичное, инновационное производство, которое немыслимо без современных цифровых технологий уже сегодня. Поэтому мы готовы предоставить бизнес-платформу студентам МИСиС для разработки уникального программного обеспечения и тем самым поспособствуем подготовке профессиональных специалистов для российской экономики и вместе придумаем прорывные идеи не только для нашего предприятия, но и для всей горно-металлургической индустрии», — отметил генеральный директор ПАО «Русполимет» Максим Клочай

ПАО «Русполимет» — металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров. История предприятия берет начало с 1866 года.