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Инвестор МСЗ объяснил, как будет исполняться ультиматум Минниханова
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Инвестор МСЗ объяснил, как будет исполняться ультиматум Минниханова 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев в ходе пресс-конференции в пятницу, 13 апреля прокомментировал поручение президента РТ Рустама Минниханова провести международную экологическую экспертизу в ходе подготовки к строительству мусоросжигательного завода в Казани. Минниханов говорил, что без такой экспертизы реализация проекта невозможна. Тимофеев объяснил принцип проведения экспертиз. «Мы с вами работаем в правовом поле в российском государстве. И в рамках экологического законодательства предусмотрена федеральная экологическая экспертиза. Перед ней необходимо провести общественные слушания и, в том числе, независимые экспертизы. По закону мы должны провести их не менее двух. В Москве такие экспертизы проводились. Соответственно то, что сказал президент Республики Татарстан — именно об этом. Экспертизы проводиться будут». Кроме того, Тимофеев рассказал о контроле сортировки мусора при поставке на заводы, подобные татарстанскому. По словам спикера, будет реализована уже применяемая система контроля — например, такая реализована в Швейцарии. «Входящие системы на заводе есть. Мусор попадает сначала не в котел. В котел он перегружается специальным краном. Если оператор ввозит что-то большое, оно отправляется в шредер. Если оператор видит что-то непригодное для переработки, оно отправляется обратно, — говорит Тимофеев. — Кроме того, будет выборочный контроль грузовиков. Как организовано в Швейцарии? Есть надежные поставщики, в которых уверены. А есть грузовики, которые приезжают редко, и их будут выборочно проверять. Подобная система будет применяться и на заводе в Татарстане. Основная задача по сортировке будет лежать на региональном операторе». Напомним, по словам Тимофеева завод в Казани будет введен в эксплуатацию в 2022 году.
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