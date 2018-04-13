Ростех представил на VIETNAM EXPO 2018 в Ханое свыше 100 экспортных предложений

На ежегодной вьетнамской выставке VIETNAM EXPO 2018, которая проходит в эти дни в Ханое Ростех демонстрирует разработки в области автомобилестроения, авиастроения, энергетического машиностроения, композитных материалов, электроники и медицинского оборудования.

На стенде Госкорпорации представлены продукция и презентационные материалы дочерних структур корпорации — КАМАЗа, «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), «Швабе» , «РТ-Химкомпозит» и других холдингов. Всего в перечне продуктов, потенциально интересных вьетнамским партнерам, свыше 100 позиций.

Среди экспортных предложений Ростеха — легкий самолет из композитных материалов Т-500, новые вертолеты Ми-171А2 и «Ансат». Для местной энергетики предлагается широкая линейка электрогенерационных и газоперекачивающих установок, комплексных решений для электростанций комбинированного цикла и теплоэлектроцентралей, в том числе для морского применения.

Вниманию потенциальных заказчиков также представлены геодезическое оборудование, системы водоподготовки, очистки и обеззараживания воды для систем водоснабжения, регуляторы роста для сельского хозяйства. В сфере электроники и ИТ корпорация предлагает технологии «умного» и «безопасного» города, охранные системы, оборудование для мониторинга, энергосберегающую светотехнику, оптическое оборудование и др.

Отдельная роль в экспозиции отведена медицинской продукции. Ростех готов поставлять Вьетнаму технику для неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии, офтальмологии, эндопротезирования, ортопедии, диагностики и лабораторных исследований, а также сопутствующие материалы — хирургические нити, офтальмологическое полотно, силиконовые компаунды для хирургии, стоматологии.

В числе экспонатов, представленных в Ханое, инновационный чрескожный электростимулятор для коррекции артериального давления — это устройство не имеет аналогов в мире и вызывает повышенный интерес на международных выставках по всему миру.

«Вьетнамский рынок для Ростеха является одним из ключевых в регионе Юго-Восточной Азии. Тесные исторические экономические связи вкупе с намерением сторон развивать двустороннее сотрудничество по целому ряду отраслей формируют хороший фундамент для дальнейшего укрепления партнерских взаимоотношений двух стран», — считает директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов

Предприятия Ростеха активно сотрудничают с государственными заказчиками и частными компаниями Вьетнама. Например, «Вертолеты России» поставили вьетнамским заказчикам более 130 вертолетов. В ходе выставки стороны обсуждают вопрос создания в стране многофункционального сервисного центра обслуживания вертолетного парка.

Кроме того, Вьетнам занимает первое место в списке импортеров продукции КАМАЗа (входит в Госкорпорацию Ростех). Свыше 90% от общего объема автотехники этой марки, реализованной в Юго-Восточной Азии, приходится именно на эту страну.

Кубы, Камбоджи, Кореи, Гонконга, Лаоса, Индонезии, ЮАР, Нигерии, Сингапура, Словакии, Выставка Vietnam Expo из года в год привлекает большое количество участников со всего мира. Так, в 2017 года в выставке приняли участие более 500 компаний из 23 стран: России , Индии, Белоруссии Китая и других. В 2018 году организаторы ожидают, что Vietnam Expo посетят более 20 тысяч человек из 45 стран и регионов, а также большое количество вьетнамских предпринимателей.

Выставка проходит в Ханое с 11 по 14 апреля 2018 года под лозунгом «Усовершенствование региональных и глобальных связей».