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Мусор на МСЗ будут привозить со всей западной части Татарстана
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Мусор на МСЗ будут привозить со всей западной части Татарстана 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Гендиректор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев в ходе пресс-конференции в пятницу, 13 апреля рассказал, какие территории будет обслуживать мусоросжигательный завод в Казани. Де-факто, предприятие будет построено вне пределов столицы Татарстана, напомнил Тимофеев. «Площадка выбрана с точки зрения потоков мусора. МСЗ будет принимать отходы из Зеленодольска, Казани и всей западной части Татарстана. В том числе, поэтому принята площадка там, где она есть», — говорит Тимофеев, добавляя, влияния на тарифы не будет никакого после введения МСЗ в эксплуатацию. Объяснил спикер и, как будет производиться расчет санитарно-защитной зоны предприятия. «Санитарно-защитная зона рассчитывается в рамках экологической части проектной документации. Делается специальный расчет, определяется влияние завода по разным компонентам. Как правило, влияние заканчивается на расстоянии 300 метров от него — практика показывает. В зависимости от розы ветров и ряда других факторов. Затем расчет утверждается в Роспотребнадзоре», — объяснил Тимофеев. В ходе той же пресс-конференции стало известно, что в эксплуатацию МСЗ введут в конце 2022 года, а в ходе подготовки к стройке будут проведены несколько экологических экспертиз.
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